GÜNDEM ÖZETİ / 25 Nisan 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya gelecek, Meclis Kültür, Sanat ve Yayın Kurulunca hazırlanan "Meclis sohbetleri" programına katılacak. (TBMM/09.20/20.00) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "Suriye ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi" konferansının bakanlar düzeyindeki ikinci gün oturumlarına katılacak ve gazetecilere açıklamada bulunacak. (Brüksel) 2- Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, 9. Saraybosna İş Forumu'na katılacak, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzetbegovic ve Bakanlar Konseyi Başkanı Denis Zvizdic ile görüşecek. (Saraybosna) 3- Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Anayasa Mahkemesi'nin 56. Kuruluş Yıl Dönümü" törenine katılacak. (Ankara/10.30) 4- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Bakanlık ile UNICEF arasında dezavantajlı çocukların korunması, gelişim ve katılım haklarından yararlanabilmelerinin güçlendirilmesi amacıyla hazırlanan "2018-2019 Ortak Çalışma Planı"nın imza töreni ile Türk Tarih Kurumu ve Birlik Vakfı Ankara Şubesi’nin düzenlediği Bacıyan-ı Rum ‘’Anadolu Kadın Teşkilatları’’ konulu sempozyuma katılacak.

(Ankara/13.00/14.00)​ 5- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 7. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu ile Kahramakazan DSİ Tesisleri Toplu Temel Atma Töreni'ne iştirak edecek. (Ankara/09.30/11.00) 6- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çanakkale Zaferi’nin 103. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 57. Alaya Vefa Yürüyüşü programına katılacak. (Çanakkale/05.00) 7- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İl Göç Müdürleri Toplantısı'na iştirak edecek. (Adana/10.00) 8- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Türkiye Cumhuriyeti Hükumeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Eğitim İşbirliği Anlaşması" İmza Törenine katılacak. (Ankara/12.00) 9- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Kahramankazan Belediye Meydanı'nda düzenlenecek toplu temel atma ve açılış programına iştirak edecek. (Ankara/11.00) 10- TBMM'den - Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda, ikisi vakıf olmak üzere 15 üniversite kurulmasını öngören kanun tasarısı görüşülecek. (TBMM/11.00) - KİT Komisyonunda, Türkiye Kömür Kurumu Genel Müdürlüğünün 2015-2016 yılı hesapları ele alınacak.

(TBMM/11.00) EKONOMİ 1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, valiliği ziyaret edecek, Balıkesir Üniversitesi Teknokent temel atma törenine, bir fabrikanın açılışına, Marangozlar Sitesi temel atma törenine katılacak, büyükşehir belediyesini ziyaret edecek. Özlü ayrıca, Yalova Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonunda AK Parti Siyaset Akademisi programına iştirak edecek. (Balıkesir/11.30-16.00/Yalova/19.30) 2- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba 3.Yerel Tohum Buluşmaları Şanlıurfa etkinliğine katılacak. (Şanlıurfa/12.30) 3- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Büyük Veri, Online Platformlar ve Rekabet Hukuku Programı'na ve The Galata İstanbul Hotel Mgallery By Sofitel açılışına iştirak edecek. (İstanbul/10.00 / 15.00) 4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararını açıklayacak. (Ankara/14.00) DÜNYA-DİPLOMASİ 1- Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gelişmeler izleniyor.

(İdlib/Azez/Afrin) GÜNCEL 1- Anayasa Mahkemesinin 56. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anayasa Mahkemesinde tören ve "Bireysel Başvurunun 5 Yılının Değerlendirilmesi" konulu sempozyum düzenlenecek. (Ankara/10.30/13.30) 2- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "İslam ve Kadın: Güncel Dini Meselelere Çözüm Odaklı Yaklaşımlar" çalıştayı açılışına katılacak. (Ankara/10.00) 3- FETÖ davaları - Akıncı Üssü darbe davasında 473 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz kurumları Kampüsündeki duruşma salonunda devam edilecek. (Ankara/09.30) - Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin yayınlanmasıyla ilgili FETÖ elebaşı Gülen'in de aralarında bulunduğu 171 kişinin yargılanmasına Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek. (Ankara/09.30) - Darbe girişimi sırasında, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgal edilmesi ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin 14'ü eski polis 117 sanığın yargılanması, İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde sürecek.

(İstanbul/10.00) - FETÖ'nün darbe girişimi öncesinde 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda yapılan toplantı ile kalkışma günü tugayda yaşananlar ve burada darbecilerle çatışan Piyade Kurmay Albay Sait Ertürk'ün de aralarında bulunduğu 4 kişinin şehit edilmesine ilişkin 50'si tutuklu 132 sanığın yargılanmasına İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde devam edilecek. (İstanbul/10.00) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında, 161'i tutuklu 478 kişinin yargılandığı davanın karar duruşması görülecek. (Konya / 09.30) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın şehir yapılanmasına ilişkin 12'si tutuklu 43 sanığın yargılanmasına devam edilecek. (Sakarya / 09.00) SPOR 1- Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Riva'da toplanarak saha olayları nedeniyle tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili kararını açıklayacak. (İstanbul/13.00) 2- UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Almanya'nın Bayern Münih ekibi ile İspanya'nın Real Madrid takımı karşılaşacak.