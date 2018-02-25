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GÜNDEM ÖZETİ / 25 Şubat 2018

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2018 00:05 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin ilçesini işgal eden terör örgütü YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gelişmeler izleniyor.

(İdlib/Azez/Afrin)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, İspir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı kutlamalarına katılacak.

(Erzurum/10.00)

2- Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, AK Parti 6. Olağan İl Kongresi'ne katılacak, Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, Sanayi ve Ticaret Odası yemeğine iştirak edecek.

(Bursa/16.00/18.00/19.30)

3- Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, AK Parti Sarıçam ve Seyhan ilçe kongrelerine katılacak.

(Adana/11.00/15.00)

4- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Valiliği, Büyükşehir Belediyesini, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek ve AK Parti İl Gençlik Kolları Kongresi'ne iştirak edecek.

(Balıkesir/12.00/12.30/13.00/13.30)

5- AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, partisinin İl Gençlik Kolları kongrelerine katılacak.

(Yozgat/13.00/Amasya/17.00)

6- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla Belçika'da düzenlenecek "Birlik, Beraberlik ve Kardeşlik" mitingine iştirak edecek.

(Brüksel)

SPOR

1- 2018 PyeongChang Kış Olimpiyat Oyunları, Güney Kore'nin PyeongChang kentinde sona erecek.

2- Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasına, Osmanlıspor-Antalyaspor, Evkur Yeni Malatyaspor-Kardemir Karabükspor, Göztepe-Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş-Fenerbahçe maçlarıyla devam edilecek.

(Ankara/Malatya/13.30/İzmir/16.00/İstanbul/19.00)

3- Basketbolda PTT Kadınlar Türkiye Kupası finalinde Yakın Doğu Üniversitesi ile Hatay Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya gelecek.

(Mardin/15.00)

4- Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasına, Ümraniyespor-Akın Çorap Giresunspor, Grandmedical Manisaspor-Eskişehirspor, Gazişehir Gaziantep-Denizlispor,
Çaykur Rizespor-Tetiş Yapı Elazığspor, Adana Demirspor-İstanbulspor karşılaşmalarıyla devam edilecek.

(İstanbul/Manisa/13.00/Gaziantep/Rize/15.30/Adana/18.00)

5- Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde normal sezon, Beşiktaş-Nilüfer Belediyespor, Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas-İlbank, Halkbank-Eczacıbaşı VitrA maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/13.00/14.00/Ankara/17.00)

6- Hentbolda Erkekler ve Kadınlar Süper Liglerinde 19. hafta maçları tamamlanacak.

7- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 24. hafta müsabakaları yapılacak.

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25 ŞUBAT 2018 AA GÜNDEM ÖZETİ

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