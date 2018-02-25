GÜNDEM ÖZETİ / 25 Şubat 2018

4- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Valiliği, Büyükşehir Belediyesini, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek ve AK Parti İl Gençlik Kolları Kongresi'ne iştirak edecek.

(İstanbul/13.00/14.00/Ankara/17.00)

6- Hentbolda Erkekler ve Kadınlar Süper Liglerinde 19. hafta maçları tamamlanacak.

7- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 24. hafta müsabakaları yapılacak.

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