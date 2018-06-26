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GÜNDEM ÖZETİ / 26 Haziran 2018

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 00:06 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezindeki MYK toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/11.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, parti genel merkezinde, yeni seçilen milletvekilleri ve Genel İdare Kurulu üyeleri ile toplantı gerçekleştirecek, ardından basın açıklaması yapacak.

(Ankara/11.00)

EKONOMİ

1- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Polatlı Ticaret Borsası Hasat Bayramı etkinliğine katılacak.

(Ankara/12.30)

2- TÜİK, 2017 yılı sinema ve tiyatro istatistiklerini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Azerbaycan ordusunun 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yapılacak askeri geçit törenine katılacak.

(Bakü)

2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Humus)

GÜNCEL

1- FETÖ davaları

- Kapatılan Bank Asya'nın A Grubu hissedarı 24'ü tutuklu 3'ü firari 62 sanığın ''FETÖ'ye üye olmak'' suçundan yargılanmasına İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Alibey Spor Salonu'nda başlanacak.

(İstanbul/10.00)

- FETÖ'nün, darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 460 kişinin yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- Darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 sanığın yargılandığı dava, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'nda C ve D gruplarında üçüncü maçlar oynanacak. C Grubu'nda Avustralya-Peru, Danimarka-Fransa, D Grubu'nda ise Nijerya-Arjantin, İzlanda-Hırvatistan karşı karşıya gelecek.

(Soçi/Moskova/17.00/Saint Petersburg/Rostov-On-Don/21.00)

2- 2018 Akdeniz Oyunları İspanya'nın Tarragona kentinde sürüyor.

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