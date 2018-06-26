GÜNDEM ÖZETİ / 26 Haziran 2018

(İstanbul/10.00)

- FETÖ'nün, darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 460 kişinin yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- Darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 sanığın yargılandığı dava, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'nda C ve D gruplarında üçüncü maçlar oynanacak. C Grubu'nda Avustralya-Peru, Danimarka-Fransa, D Grubu'nda ise Nijerya-Arjantin, İzlanda-Hırvatistan karşı karşıya gelecek.

(Soçi/Moskova/17.00/Saint Petersburg/Rostov-On-Don/21.00)

2- 2018 Akdeniz Oyunları İspanya'nın Tarragona kentinde sürüyor.

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