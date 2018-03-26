GÜNDEM ÖZETİ / 26 Mart 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Bulgaristan'ın Varna şehrine hareket edecek. (İstanbul/14.00) 2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde toplanacak MYK'ye başkanlık edecek. (Ankara/10.00) 3- Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gelişmeler izleniyor. (İdlib/Azez/Afrin) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İŞKUR'la Türk Telekom arasında 2 bin 500 tekniker alımına ilişkin Türk Telekom Genel Müdürlüğünde yapılacak protokol imza törenine katılacak. - Bakan Arslan, 68. Karayolları Bölge Müdürleri Toplantısı'na da iştirak edecek. (Ankara/10.30/09.30) 2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eğitim Dairesi Başkanlığında gerçekleştirilecek 106. Dönem Kaymakam Adayları Uyum Kursu açılış törenine katılacak. (Ankara/09.30) 3- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Milli Kütüphane Konferans Salonu'nda düzenlenecek Kütüphaneler Haftası açılış programına iştirak edecek.

(Ankara/10.00) EKONOMİ 1- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde düzenlenen Türkiye'nin en büyük girişimcilik zirvesi G 3 Forum'un 10'uncusu gerçekleştirilecek. (Ankara/11.00) GÜNCEL 1- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Düzce Üniversitesi Rektörlüğünün kampüste düzenlediği "Bilgiden Bilince" konulu konferansa katılacak. (Düzce/13.30) 2- FETÖ davaları - FETÖ'nün darbe girişimi sonrasında görevlerinden ihraç edilen ve tutuklanan yüksek yargı üyelerinin yargılandığı dava, Yargıtay 9. Ceza Dairesinde sürecek. (Ankara/09.30) - Darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 152'si asker, 3'ü sivil 155 sanık hakkında açılan davanın görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek. (Ankara/09.30) - Darbe girişimi sırasında Jandarma Okullar Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 317 kişinin yargılanmasına Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek. (Ankara/09.30) - Darbe girişimine ilişkin dönemin Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) Muharebe ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı eski korgeneral Metin İyidil ile EDOK Kurmay Başkanı eski tümgeneral Hamza Koçyiğit'in de aralarında bulunduğu 6 sanığın yargılanmasına Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/08.30) - FETÖ'nün iş dünyası yapılanması kapsamında örgüt elebaşı Fetullah Gülen, kapatılan TUSKON'un başkanı Rızanur Meral ve genel sekreteri Mustafa Muhammet Günay ile Ömer Faruk Kavurmacı ve Faruk Güllü'nün de aralarında bulunduğu 21'i tutuklu 86 sanığın İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanmasına devam edilecek. (İstanbul/10.00) - FETÖ'nün darbe girişimi sırasında 34 kişinin şehit edildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin 135'i tutuklu 143 sanığın yargılandığı dava sürüyor. (İstanbul/10.00) - Sakarya'da darbe girişimine ilişkin davada 86'sı tutuklu 222 sanığın 2. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanmasına devam edilecek. (Sakarya/09.00) - Konya'da 161'i tutuklu 478 sanığın yargılandığı FETÖ/PDY davası görülecek. (Konya/09.30) - İzmir'de darbe girişimine ilişkin davada, aralarında örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu 280 sanığın yargılanmasına devam edilecek. (İzmir/10.00) - Bolu'da 23'ü tutuklu 64 sanığın yargılandığı FETÖ'nün Milli Eğitim yapılanması davası görülecek.