GÜNDEM ÖZETİ / 26 Mayıs 2018

4- CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Birleşik Kamu-İş, Kamu Emekçileri Sendikaları ve Memur Sendikaları konfederasyonları ile Türk Tabipleri, Türk Mühendis ve Mimar Odaları birliklerini ziyaret edecek.

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenecek 27. Dönem Milletvekilliği Aday Tanıtım Programı'na ve partisinin İl Başkanlığı'nda yapılacak Genişletilmiş SKM Toplantısı'na katılacak.

1- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısına katılacak, valiliği, büyükşehir belediyesini ziyaret edecek, iftar ve Diyar-ı Huzur programına katılacak.

(Ankara/14.00)

EKONOMİ

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Bartın'da Sanayi ve Ticaret Odası'nı ziyaret edecek, Kültür Müdürlüğü'nde Aday Tanıtım Programı'na katılarak basın toplantısı düzenleyecek. Zonguldak'ta Seçim Koordinasyon Merkezi Açılışı ve Aday Tanıtım Toplantısı'na katılarak, Kozlu ve Ereğli seçim koordinasyon merkezlerinin açılışlarını gerçekleştirecek olan Özlü, Göynük'te de 31. Akşemsettin Hazretlerini Anma Günü etkinliklerine ve iftar programına katılacak.

(Bartın/11.00/12.00/Zonguldak/14.00/15.00/16.00/Bolu/18.30/20.20)

2- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Anemon Otel'de Denizli Makina Sanayici İşadamları Derneği (MAKSİAD) üyeleriyle bir araya gelecek. Uşak'ta iftar programına katılacak olan Zeybekci, Ramada Otel'de iş dünyası temsilcileriyle toplantı yapacak.

(Denizli/16.00/Uşak/20.22/21.00)

3- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Akçadağ ve Doğanşehir ilçelerinde esnaf ziyareti gerçekleştirecek, Demiryol İş Sendikasının geleneksel iftar programına katılacak.

(Malatya/13.00-19.30)