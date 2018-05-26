GÜNDEM ÖZETİ / 26 Mayıs 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısına katılacak, valiliği, büyükşehir belediyesini ziyaret edecek, iftar ve Diyar-ı Huzur programına katılacak.
(Diyarbakır/15.00/17.00/17.30/19.30/22.00)
2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenecek 27. Dönem Milletvekilliği Aday Tanıtım Programı'na ve partisinin İl Başkanlığı'nda yapılacak Genişletilmiş SKM Toplantısı'na katılacak.
(Kahramanmaraş/13.30/15.30)
3- CHP'nin Seçim Bildirgesi ve Aday Tanıtım Toplantısı, JW Marriott Otel'de yapılacak.
(Ankara/11.00)
4- CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Birleşik Kamu-İş, Kamu Emekçileri Sendikaları ve Memur Sendikaları konfederasyonları ile Türk Tabipleri, Türk Mühendis ve Mimar Odaları birliklerini ziyaret edecek.
(Ankara/12.30-15.00)
5- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek partisinin "Aday Tanıtım Toplantısı"na katılacak.
(Ankara/14.00)
EKONOMİ
1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Bartın'da Sanayi ve Ticaret Odası'nı ziyaret edecek, Kültür Müdürlüğü'nde Aday Tanıtım Programı'na katılarak basın toplantısı düzenleyecek. Zonguldak'ta Seçim Koordinasyon Merkezi Açılışı ve Aday Tanıtım Toplantısı'na katılarak, Kozlu ve Ereğli seçim koordinasyon merkezlerinin açılışlarını gerçekleştirecek olan Özlü, Göynük'te de 31. Akşemsettin Hazretlerini Anma Günü etkinliklerine ve iftar programına katılacak.
(Bartın/11.00/12.00/Zonguldak/14.00/15.00/16.00/Bolu/18.30/20.20)
2- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Anemon Otel'de Denizli Makina Sanayici İşadamları Derneği (MAKSİAD) üyeleriyle bir araya gelecek. Uşak'ta iftar programına katılacak olan Zeybekci, Ramada Otel'de iş dünyası temsilcileriyle toplantı yapacak.
(Denizli/16.00/Uşak/20.22/21.00)
3- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Akçadağ ve Doğanşehir ilçelerinde esnaf ziyareti gerçekleştirecek, Demiryol İş Sendikasının geleneksel iftar programına katılacak.
(Malatya/13.00-19.30)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli Gürcistan Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliklere katılacak.
(Tiflis)
2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.
(Halep/İdlib/Humus)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Rize İl Başkanlığı tarafından düzenlenecek 27. Dönem Milletvekili Tanıtım Programı'na katılacak.
(Rize/17:00)
2- UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İspanya'nın Real Madrid ile İngiltere'nin Liverpool takımları Ukrayna'nın başkenti Kiev'de karşı karşıya gelecek.
(Kiev/21.45)
3- Galatasaray Kulübünün olağan seçimli genel kurul toplantısı Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda yapılacak.
- Mevcut başkan Mustafa Cengiz'in yanı sıra Dursun Özbek, Ozan Korkut ile Ali Fatinoğlu, sarı-kırmızılı kulübün yeni dönem başkanı olabilmek için kongre üyelerinin karşısına çıkacak.
(İstanbul/10.00)
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