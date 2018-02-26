GÜNDEM ÖZETİ / 26 Şubat 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Atatürk Havalimanı'ndan Cezayir'e hareket edecek. - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Houari Boumediene Havalimanı’na gelişinde Cezayir Millet Konseyi Başkanı Abdelkader Bensalah tarafından resmi törenle karşılanacak. - Erdoğan, Şehitler Abidesi’ne çelenk koyduktan sonra, Sheraton Otel’de Başbakan Ahmed Ouyahia’yı kabul edecek. Anlaşmaları imza töreninin ardından Erdoğan ve Ouyahia, çalışma yemeğinde bir araya gelecek. (İstanbul/14.00/Cezayir) 2- Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin ilçesini işgal eden terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gelişmeler izleniyor. (İdlib/Azez/Afrin) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Afganistan Eğitim Bakanı Muhammed İbrahim Şinvari ve Afganistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Hanif Atmar ile görüşecek. (Kabil) EKONOMİ 1 - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, TÜBİTAK'ta devir teslim törenine katılacak. (Ankara/11.30)

2- TÜİK, Aralık 2017'ye ilişkin katı yakıtlar istatistiklerini açıklayacak. (Ankara/10.00) DÜNYA DİPLOMASİ 1- Azerbaycan'da, Hocalı Katliamı'nın 26. yılı dolayısıyla anma etkinlikleri gerçekleştirilecek. (Bakü)​ 2- Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dışişleri bakanlarının katılımıyla AB Dışişleri Konseyi toplanacak. (Brüksel) GÜNCEL 1 - İstanbul'da oynanan Beşiktaş-Bursaspor karşılaşmasının ardından Vodafone Park çevresinde gerçekleştirilen ve 39'u emniyet mensubu 46 kişinin şehit edildiği, 243 kişinin yaralandığı terör saldırısına ilişkin 10 sanığın İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edilecek. (İstanbul/11.00) 2- FETÖ davaları - Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) finansman sağlayıp örgüt adına himmet topladıkları ve kurdukları şirketlerde usulsüzlük yaptıkları gerekçesiyle Boydak Holding ve Kaynak Holding eski yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 21'i tutuklu, 137 sanığın yargılanmasına Silivri'de devam edilecek. (İstanbul/10.00) - Darbe girişimi sırasında Selimiye'de bulunan 1. Ordu Komutanlığında yaşananlar ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünün Üsküdar yerleşkesinin ele geçirilmeye çalışılmasına ilişkin 128 sanığın yargılanmasına Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/10.00) - FETÖ'nün darbe girişiminde Mahmutbey gişelerinin kapatılmasına teşebbüs edilmesi ve Ispartakule'de meydana gelen olaylarla ilgili 10'u tutuklu 36 askerin yargılanmasına Bölge Adliye Mahkemesinde devam edilecek. (İstanbul/10.00) - FETÖ’nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı belirlenen Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 kişinin yargılandığı davaya sanık savunmalarıyla devam edilecek. Duruşma Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek. (Ankara/09.30) - FETÖ’nün darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 sanığın yargılandığı "çatı" davasının görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek. (Ankara/09.30) - FETÖ'nün darbe girişimi sonrasında görevlerinden ihraç edilen ve çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanan yüksek yargı üyelerinin yargılandığı davaya, Yargıtay 9. Ceza Dairesinde devam edilecek. (Ankara/09.30) SPOR 1- A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'ndaki dördüncü maçında deplasmanda Letonya ile karşılaşacak.