GÜNDEM ÖZETİ / 27 Haziran 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
EKONOMİ
1- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye ile Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkeleri arasında güncellenen serbest ticaret anlaşmasına ilişkin Bakanlıkta basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/11.00)
2- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu 31. Genel Kuruluna katılacak.
(Ankara/10.00)
3- TÜİK, 2017 yılı karayolu trafik kaza istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna ve Danimarka’nın ortak girişimiyle düzenlenen Uluslararası Ukrayna Reform Konferansı’na katılacak.
(Kopenhag)
2- Endonezya’da halk, yerel seçimler için sandık başına gidecek.
(Cakarta)
3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.
(Halep/İdlib/Humus)
GÜNCEL
1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Başkanlığın Konferans Salonu'nda düzenlenecek "Yaz Kur’an Kursları Açılış Programı"na katılacak.
(Ankara/11.00)
2- FETÖ davaları
- Kapatılan Bank Asya'nın A grubu hissedarları oldukları belirtilen 62 sanığın ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan yargılanmasına İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'deki Alibey Spor Salonu'nda devam edilecek.
(İstanbul/12.00)
SPOR
1- Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'nda E ve F gruplarında üçüncü maçlar oynanacak. E Grubu'nda Sırbistan-Brezilya, İsviçre-Kosta Rika, F Grubu'nda Güney Kore-Almanya, Meksika-İsveç karşı karşıya gelecek.
(Moskova/Nizhny Novgorod/21.00/Kazan/Ekaterinburg/17.00)
2- 2018 Akdeniz Oyunları İspanya'nın Tarragona kentinde sürüyor.
(Tarragona)
3- A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen FIVB Uluslar Ligi 6'lı finallerde B Grubu'ndaki ilk maçında ABD ile karşılaşacak.
(Nanjing/10.00)
4- Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş RMK Marine ile Galatasaray arasındaki play-off final serisinin ikinci maçı siyah beyazlıların ev sahipliğinde Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanacak.
(İstanbul/14.00)
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