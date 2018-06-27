GÜNDEM ÖZETİ / 27 Haziran 2018

2- FETÖ davaları

- Kapatılan Bank Asya'nın A grubu hissedarları oldukları belirtilen 62 sanığın ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan yargılanmasına İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'deki Alibey Spor Salonu'nda devam edilecek.

(İstanbul/12.00)

SPOR

1- Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'nda E ve F gruplarında üçüncü maçlar oynanacak. E Grubu'nda Sırbistan-Brezilya, İsviçre-Kosta Rika, F Grubu'nda Güney Kore-Almanya, Meksika-İsveç karşı karşıya gelecek.

(Moskova/Nizhny Novgorod/21.00/Kazan/Ekaterinburg/17.00)

2- 2018 Akdeniz Oyunları İspanya'nın Tarragona kentinde sürüyor.

(Tarragona)

3- A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen FIVB Uluslar Ligi 6'lı finallerde B Grubu'ndaki ilk maçında ABD ile karşılaşacak.

(Nanjing/10.00)

4- Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş RMK Marine ile Galatasaray arasındaki play-off final serisinin ikinci maçı siyah beyazlıların ev sahipliğinde Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanacak.

(İstanbul/14.00)

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