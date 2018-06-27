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GÜNDEM ÖZETİ / 27 Haziran 2018

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 00:10 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

EKONOMİ

1- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye ile Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkeleri arasında güncellenen serbest ticaret anlaşmasına ilişkin Bakanlıkta basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.00)

2- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu 31. Genel Kuruluna katılacak.

(Ankara/10.00)

3- TÜİK, 2017 yılı karayolu trafik kaza istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna ve Danimarka’nın ortak girişimiyle düzenlenen Uluslararası Ukrayna Reform Konferansı’na katılacak.

(Kopenhag)

2- Endonezya’da halk, yerel seçimler için sandık başına gidecek.

(Cakarta)

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Humus)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Başkanlığın Konferans Salonu'nda düzenlenecek "Yaz Kur’an Kursları Açılış Programı"na katılacak.

(Ankara/11.00)

2- FETÖ davaları

- Kapatılan Bank Asya'nın A grubu hissedarları oldukları belirtilen 62 sanığın ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan yargılanmasına İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'deki Alibey Spor Salonu'nda devam edilecek.

(İstanbul/12.00)

SPOR

1- Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'nda E ve F gruplarında üçüncü maçlar oynanacak. E Grubu'nda Sırbistan-Brezilya, İsviçre-Kosta Rika, F Grubu'nda Güney Kore-Almanya, Meksika-İsveç karşı karşıya gelecek.

(Moskova/Nizhny Novgorod/21.00/Kazan/Ekaterinburg/17.00)

2- 2018 Akdeniz Oyunları İspanya'nın Tarragona kentinde sürüyor.

(Tarragona)

3- A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen FIVB Uluslar Ligi 6'lı finallerde B Grubu'ndaki ilk maçında ABD ile karşılaşacak.

(Nanjing/10.00)

4- Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş RMK Marine ile Galatasaray arasındaki play-off final serisinin ikinci maçı siyah beyazlıların ev sahipliğinde Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanacak.

(İstanbul/14.00)

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