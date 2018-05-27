GÜNDEM ÖZETİ / 27 Mayıs 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sanayi Odası, Ticaret Borsası, Ticaret Odası ve Esnaf Odasını ziyaret edecek, Anemon Otel'de düzenlenecek iftar programına katılacak. (Eskişehir/13.30-19.30) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Yimpaş AVM'de düzenlenecek AK Parti aday tanıtım programına katılacak. (Yozgat/14.00) 2- Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Emir Sultan KYK yurdunda düzenlenecek sahur programında gençlerle bir araya gelecek, Romanspor-Kızıklıspor maçını izleyecek, AK Parti milletvekili aday tanıtım toplantısı ile AK Parti İl Başkanlığının iftar programına katılacak. (Bursa/03.00-20.30) 3- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı ile AK Parti Fındıklı İlçe Başkanlığının iftar programında yer alacak. (Rize/13.00/19.40) 4- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, AK Parti İl Başkanlığı Toplantısı ile Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenecek AK Parti aday tanıtım toplantısına iştirak edecek, Gürün ilçesine ziyarette bulunacak ve iftar yapacak.

(Sivas/09.00-17.00) 5- CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Menderes, Ödemiş, Kemalpaşa, Bergama, Aliağa ilçelerini ziyaret edecek, Çiğli Ahmet Taner Kışlalı Parkı'nın açılışında yer alacak. (İzmir/11.00-19.30) 6- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kızılcahamam'da düzenlenecek Ülkücü Şehitleri Anma Günü etkinliğine iştirak edecek. (Ankara/12.05) EKONOMİ 1- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, partisinin Hekimhan, Kuluncak ve Darende ilçe teşkilatları ile esnafı ziyaret edecek, AK Parti İl Başkanlığının Muhtarlar İftar Programı'na katılacak. (Malatya/13.00-19.30) 2- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İstanbul Yeni Havalimanı bağlantı yolları şantiyesinde incelemelerde bulunacak, AK Parti Esenyurt İlçe Başkanlığını ziyaret edecek, Kars-Ardahan-Iğdır İftar Buluşması'na ve Hazreti İmam Hasan'ın Doğum Günü Programı'na katılacak. (İstanbul/15.30-21.00) DÜNYA DİPLOMASİ 1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Humus) GÜNCEL 1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "6. Uluslararası Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Ödül Töreni"ne katılacak, İslam ülkelerinin büyükelçileriyle Başkanlık'ta düzenlenecek iftar programında bir araya gelecek. (İstanbul/12.00/Ankara/20.14) SPOR 1- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, İran ile 28 Mayıs Pazartesi günü İstanbul'da oynanacak hazırlık maçı öncesi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek. - Milliler, müsabakanın son çalışmasını tesislerde yapacak. - İran Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Carlos Queiroz, Türkiye ile yapacakları özel maç öncesi BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek. (İstanbul/17.00/18.30/17.30) 2- Voleybol CEV Erkekler Altın Avrupa Ligi'nde Türkiye, B Grubu'ndaki üçüncü maçında deplasmanda Slovenya ile karşılaşacak. (Maribor/21.00) 3- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında TOFAŞ ile Anadolu Efes, TOFAŞ Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.