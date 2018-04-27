GÜNDEM ÖZETİ / 27 Nisan 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, AK Parti Genel Merkezi'nde 124. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na, ardından Merinos AKKM'de Balkan Ekonomi Zirvesi'ne katılacak. (Ankara/11.00/Bursa/16.30) 2- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat iş birliğiyle düzenlenen "Yarını Kodlayanlar" projesinin tanıtım toplantısına iştirak edecek. (İstanbul/16.00) 3- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Turizm İstişare Kurulu Protokol İmza Töreni ve Basın Toplantısı"na, "2019 Türkiye - Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı Ortak Çalışma Grubu Toplantısı"na katılacak, Rusya Federasyonu Kültür Bakanı Vladimir Medinsky ile ortak basın toplantısı düzenleyecek. (İstanbul/11.00-17.30) EKONOMİ 1- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, TAI'de ilk milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A ile ilgili incelemelerde bulunacak. (Ankara/09.30) 2- TÜİK, nisan ayı ekonomik güven endeksi, şubat ayı inşaat maliyet endeksi ve katı yakıtlar istatistiklerini yayımlayacak.

(Ankara/10.00) 3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mart ayına ilişkin uluslararası rezervler ve döviz likiditesini açıklayacak. (Ankara/10.00) DÜNYA-DİPLOMASİ 1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılacak. (Brüksel) 2- ABD Başkanı Donald Trump, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Beyaz Saray'da görüşecek. (Washington) 3- Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ile Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Panmunjom Ateşkes Köyü'nde bir araya gelecek. (Pekin/Ankara) 4- Filistinliler, Gazze sınırında İsrail işgaline karşı haftalık Büyük Dönüş Yürüyüşü gerçekleştirecek. (Gazze) 5- Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gelişmeler izleniyor. (İdlib/Azez/Afrin) GÜNCEL 1- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, valiliği ziyaret edecek, "IV. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu"nun açılışına katılacak, Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne ziyarette bulunacak, Hunat Camii'nde cuma hutbesi irad edecek, Suriye’nin Halep Şehrine Yardım Tırları Uğurlama Töreni'ne iştirak edecek.

(Kayseri/09.00-13.30) 2- FETÖ davaları - FETÖ'nün darbe girişiminde Atatürk Havalimanı'nın işgal edilmeye çalışılması ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 159 sanığın yargılanmasına İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Alibey Spor Salonu'nda başlanacak. (İstanbul/10.00) - Darbe girişimi sırasında, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgal edilmesi ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin 14'ü eski polis 117 sanığın yargılanması, İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde sürecek. (İstanbul/10.00) - Akıncı Üssü darbe davasında 473 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda devam edilecek. (Ankara/09.30) - Darbe girişimine ilişkin, aralarında dönemin EDOK Muharebe ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı korgeneral Metin İyidil'in de bulunduğu 7 sanığın yargılandığı dava, Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.