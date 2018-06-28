GÜNDEM ÖZETİ / 28 Haziran 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- CHP Parti Meclisi, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak. (Ankara/14.00) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Tarım ve Hayvancılık Kolunda İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Programı'na, Sarıoba Mevsimlik Tarım İşçileri Yerleşkesi Açılış Programı'na katılacak. (Ankara/09.30/11.00) 2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Beyoğlu, Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa, Esenler, Zeytinburnu, Fatih, Eyüp, Sultangazi, Şişli, Kağıthane, Beşiktaş ve Sarıyer ilçe başkanlıklarını ziyaret edecek. (İstanbul/10.00-21.00) EKONOMİ 1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Şehit Jandarma Er Erdem Ay'ın cenaze törenine iştirak edecek. (Düzce/11.00) 2- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Sarıoba Mevsimlik Tarım İşçileri Yerleşkesi Açılış Programı'na katılacak, Polatlı Ticaret Borsasını ziyaret edecek. (Ankara/11.00-13.30) 3- TÜİK, haziran ayı ekonomik güven endeksini, nisan ayı inşaat maliyet endeksini ve nisan ayı katı yakıtlar istatistiklerini yayımlayacak.

(Ankara/10.00) DÜNYA-DİPLOMASİ 1- AB Liderler Zirvesi düzenlenecek. (Brüksel) 2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukası altında bulunan bölgelerdeki durum takip ediliyor. (Halep/İdlib/Humus) GÜNCEL 1- Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin sandık kurulu tutanakları ve kararlarına yapılan itirazlar, ilçe seçim kurulları tarafından saat 17.00'ye kadar karara bağlanacak. 2- Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, "Yargıtay İş Süreçlerinin Yeniden Yapılandırılması ve Verimlilik Kontrolü Projesi Açılış Sempozyumu"na katılacak. (Ankara/09.45) 3- FETÖ davaları - FETÖ'nün darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 460 kişinin yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek. (Ankara/09.30) - FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 sanığın yargılandığı davaya Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.