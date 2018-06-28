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GÜNDEM ÖZETİ / 28 Haziran 2018

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 00:11 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- CHP Parti Meclisi, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.

(Ankara/14.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Tarım ve Hayvancılık Kolunda İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Programı'na, Sarıoba Mevsimlik Tarım İşçileri Yerleşkesi Açılış Programı'na katılacak.

(Ankara/09.30/11.00)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Beyoğlu, Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa, Esenler, Zeytinburnu, Fatih, Eyüp, Sultangazi, Şişli, Kağıthane, Beşiktaş ve Sarıyer ilçe başkanlıklarını ziyaret edecek.

(İstanbul/10.00-21.00)

EKONOMİ

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Şehit Jandarma Er Erdem Ay'ın cenaze törenine iştirak edecek.

(Düzce/11.00)

2- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Sarıoba Mevsimlik Tarım İşçileri Yerleşkesi Açılış Programı'na katılacak, Polatlı Ticaret Borsasını ziyaret edecek.

(Ankara/11.00-13.30)

3- TÜİK, haziran ayı ekonomik güven endeksini, nisan ayı inşaat maliyet endeksini ve nisan ayı katı yakıtlar istatistiklerini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- AB Liderler Zirvesi düzenlenecek.

(Brüksel)

2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukası altında bulunan bölgelerdeki durum takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Humus)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin sandık kurulu tutanakları ve kararlarına yapılan itirazlar, ilçe seçim kurulları tarafından saat 17.00'ye kadar karara bağlanacak.

2- Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, "Yargıtay İş Süreçlerinin Yeniden Yapılandırılması ve Verimlilik Kontrolü Projesi Açılış Sempozyumu"na katılacak.

(Ankara/09.45)

3- FETÖ davaları

- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 460 kişinin yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 sanığın yargılandığı davaya Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşaması G ve H gruplarındaki üçüncü maçlarla tamamlanacak. G Grubu'nda Panama-Tunus, İngiltere-Belçika, H Grubu'nda ise Japonya-Polonya, Senegal-Kolombiya karşı karşıya gelecek.

(Saransk/Kaliningrad/21.00/Volgograd/Samara/17.00)

2- 2018 Akdeniz Oyunları İspanya'nın Tarragona kentinde sürüyor.

3- A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'ndaki beşinci maçında Ankara Spor Salonu'nda Ukrayna ile karşılaşacak.

(Ankara/20.00)

4- A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen FIVB Uluslar Ligi 6'lı finallerde B Grubu'ndaki ikinci maçında Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.

(Nanjing/10.00)

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