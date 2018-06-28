GÜNDEM ÖZETİ / 28 Haziran 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- CHP Parti Meclisi, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.
(Ankara/14.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Tarım ve Hayvancılık Kolunda İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Programı'na, Sarıoba Mevsimlik Tarım İşçileri Yerleşkesi Açılış Programı'na katılacak.
(Ankara/09.30/11.00)
2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Beyoğlu, Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa, Esenler, Zeytinburnu, Fatih, Eyüp, Sultangazi, Şişli, Kağıthane, Beşiktaş ve Sarıyer ilçe başkanlıklarını ziyaret edecek.
(İstanbul/10.00-21.00)
EKONOMİ
1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Şehit Jandarma Er Erdem Ay'ın cenaze törenine iştirak edecek.
(Düzce/11.00)
2- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Sarıoba Mevsimlik Tarım İşçileri Yerleşkesi Açılış Programı'na katılacak, Polatlı Ticaret Borsasını ziyaret edecek.
(Ankara/11.00-13.30)
3- TÜİK, haziran ayı ekonomik güven endeksini, nisan ayı inşaat maliyet endeksini ve nisan ayı katı yakıtlar istatistiklerini yayımlayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- AB Liderler Zirvesi düzenlenecek.
(Brüksel)
2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukası altında bulunan bölgelerdeki durum takip ediliyor.
(Halep/İdlib/Humus)
GÜNCEL
1- Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin sandık kurulu tutanakları ve kararlarına yapılan itirazlar, ilçe seçim kurulları tarafından saat 17.00'ye kadar karara bağlanacak.
2- Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, "Yargıtay İş Süreçlerinin Yeniden Yapılandırılması ve Verimlilik Kontrolü Projesi Açılış Sempozyumu"na katılacak.
(Ankara/09.45)
3- FETÖ davaları
- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 460 kişinin yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Ankara/09.30)
- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 sanığın yargılandığı davaya Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.
(Ankara/09.30)
SPOR
1- Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşaması G ve H gruplarındaki üçüncü maçlarla tamamlanacak. G Grubu'nda Panama-Tunus, İngiltere-Belçika, H Grubu'nda ise Japonya-Polonya, Senegal-Kolombiya karşı karşıya gelecek.
(Saransk/Kaliningrad/21.00/Volgograd/Samara/17.00)
2- 2018 Akdeniz Oyunları İspanya'nın Tarragona kentinde sürüyor.
3- A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'ndaki beşinci maçında Ankara Spor Salonu'nda Ukrayna ile karşılaşacak.
(Ankara/20.00)
4- A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen FIVB Uluslar Ligi 6'lı finallerde B Grubu'ndaki ikinci maçında Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.
(Nanjing/10.00)
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