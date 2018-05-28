GÜNDEM ÖZETİ / 28 Mayıs 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Minibüsçüler Odasını ziyaret edecek, iftar programına katılacak ve NTV canlı yayınında soruları cevaplayacak. (Ankara/12.00/19.30/21.00) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Akdağmadeni Belediyesini ziyaret edecek, AK Parti İlçe Başkanlığında partililerle bir araya gelecek. (Yozgat/09.30/10.30) 2- CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Necatibey Eğitim Fakültesi önünde açıklamalarda bulunacak, Balıkesir ve Çanakkale'de miting yapacak. (Balıkesir/13.00/14.00/Çanakkale/17.00) 3- AK Parti Seçim İşleri Başkanlığınca, Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun'un açılış konuşmasını yapacağı "İl Eğitimci ve Hukukçuları Toplantısı" düzenlenecek. (Ankara/13.30) EKONOMİ 1- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Yazıhan, Arapgir ve Arguvan'da AK Parti ilçe teşkilatı ve esnaf ziyaretlerinde bulunacak. (Malatya/12.30-16.00) DÜNYA DİPLOMASİ 1- Avrupa Birliği üyesi ülkelerin dışişleri ve AB bakanlarının katılacağı Dışişleri Konseyi toplanacak.

(Brüksel) 2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor. (Halep/İdlib/Humus) GÜNCEL 1- FETÖ davaları - FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Sualtı Taarruz ile Kurtarma ve Sualtı Komutanlıklarında görevli 38 asker ile bu personelden sorumlu sözde "Deniz Kuvvetleri Yapılanması"nın mahrem imamı konumundaki 14 sivilin de aralarında bulunduğu 42'si tutuklu 52 sanığın yargılanmasına, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde devam edilecek. (İstanbul/10.00) - 15 Temmuz darbe teşebbüsünde Atatürk Havalimanı'nın işgal girişiminde bulunulması ve çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 95'i tutuklu 159 sanığın yargılanmasına, İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde devam edilecek. (İstanbul/10.00) - FETÖ'nün darbe girişimi sırasında aralarında Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da bulunduğu 34 kişinin şehit edildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin, haklarında 37'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen 133'ü tutuklu 143 sanığın yargılanmasına, İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde devam edilecek.