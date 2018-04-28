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GÜNDEM ÖZETİ / 28 Nisan 2018

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2018 00:02 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Ramada Resort Erciyes Otel'de düzenlenecek İl Başkanları Toplantısı'na katılacak.

(Kayseri/11.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Valilik, Belediyeyi ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Ardahan/11.20/14.00/17.00)

2- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 7. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı'na, "10 Bin Gençle Arabuluculuk Projesi" programına, "Gençlerin Güncel Meseleleri" konulu Uluslararası İmam Hatip Öğrencileri Sempozyumu'na katılacak, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na iştirak edecek.

(Malatya/12.00-17.30)

3- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını ve esnafı ziyaret edecek, DSİ Tesisleri Temel Atma Merasimi ile Orman Köylülerine Kullandırılan Gelir Getirici Tür ve ORKÖY Kredi Sertifikaları Dağıtımı Merasimine katılacak, Marmara derin deniz deşarj şantiyesinde incelemede bulunacak ve basın toplantısı düzenleyecek.

(Tekirdağ /11.00-16.00)

EKONOMİ

1- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, AK Parti İl Başkanlığının Siyaset Akademisi programına, Kumçatı beldesinde 300 koyun projesi kapsamında koyun dağıtım törenine ve Cizre'de hayvan pazarı açılışına katılacak.

(Şırnak/12.00/14.00/15.30)

2- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, PTT araç teslim töreni ile Ulaştırma Koordinasyon Toplantısı'na iştirak edecek.

(Bursa/11.00/12.30)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

- Lavrov ve Zarif ile Üçlü Dışişleri Bakanları toplantısı yapacak olan Çavuşoğlu, mevkidaşlarıyla ortak basın toplantısı düzenlenecek.

(Moskova)

2- 32. ASEAN zirvesi, üye ülke liderlerinin katılımıyla Singapur'da düzenlenecek.

(Singapur)

3- Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gelişmeler izleniyor.

(İdlib/Azez/Afrin)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Anadolu Selçuklu Çağı Mirası adlı kitabın tanıtım programına katılacak.

(İstanbul/12.00)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor, Demir Grup Sivasspor-Gençlerbirliği, Antalyaspor-Trabzonspor ve Kasımpaşa-Fenerbahçe maçları yapılacak.

(Kayseri/Sivas/13.30/Antalya/İstanbul/19.00)

2- Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında Denizlispor-Gaziantepspor, Gazişehir Gaziantep-Balıkesirspor Baltok, Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Tetiş Yapı Elazığspor, Adana Demirspor-Altınordu, İstanbulspor-Adanaspor, Eskişehirspor-Boluspor, Akın Çorap Giresunspor-Samsunspor, Ümraniyespor/Çaykur Rizespor ve Grandmedical Manisaspor-MKE Ankaragücü maçları oynanacak.

(Denizli/Gaziantep/Erzurum/Adana/İstanbul/Eskişehir/Giresun/İstanbul/Manisa/15.30)

3- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında, Beşiktaş Sompo Japan-Pınar Karşıyaka, İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Gaziantep Basketbol, Muratbey Uşak-Fenerbahçe Doğuş ve Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray Odeabank karşılaşmaları yapılacak.

(İstanbul/13.00/15.15/Uşak/17.00/Sakarya/20.15)

4- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finali, Galatasaray-Yakın Doğu Üniversitesi ve Çukurova Basketbol-BOTAŞ maçlarına sahne olacak.

(İstanbul/16.00/Mersin/18.00)

5- TEB BNP Paribas İstanbul Cup'ta yarı final müsabakaları yapılacak.

(İstanbul)

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28 Nisan 2018 AA GÜNDEM ÖZETİ

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