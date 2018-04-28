GÜNDEM ÖZETİ / 28 Nisan 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Ramada Resort Erciyes Otel'de düzenlenecek İl Başkanları Toplantısı'na katılacak.

(Kayseri/11.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Valilik, Belediyeyi ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Ardahan/11.20/14.00/17.00)

2- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 7. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı'na, "10 Bin Gençle Arabuluculuk Projesi" programına, "Gençlerin Güncel Meseleleri" konulu Uluslararası İmam Hatip Öğrencileri Sempozyumu'na katılacak, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na iştirak edecek.

(Malatya/12.00-17.30)

3- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını ve esnafı ziyaret edecek, DSİ Tesisleri Temel Atma Merasimi ile Orman Köylülerine Kullandırılan Gelir Getirici Tür ve ORKÖY Kredi Sertifikaları Dağıtımı Merasimine katılacak, Marmara derin deniz deşarj şantiyesinde incelemede bulunacak ve basın toplantısı düzenleyecek.