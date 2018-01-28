GÜNDEM ÖZETİ / 28 Ocak 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek Gençlik Kolları 15. Olağan Kongresine katılacak.
(Ankara/11.00)
2- Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde terör örgütleri PYD/PKK ve DEAŞ'a yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı ve yansımaları takip ediliyor.
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Valiliğe ziyarette bulunacak, AK Parti 5. İl Kadın Kolları Olağan Kongresine katılacak, tekstil atölyesi açılışları yapacak, esnafı ve partisinin İl Başkanlığını ziyaret edecek.
(Tunceli/10.30-16.00)
2- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'ndeki AK Parti 5. İl Gençlik Kolları Olağan Kongresine katılacak.
(Kırşehir /17.00)
3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, "Sosyal Politikalarda Gönül Adımları Kayseri'yi Dinliyoruz" programına katılacak, Büyükşehir Belediyesini ve Belediyenin huzurevlerini ziyaret edecek, ev ziyaretleri gerçekleştirecek, partisinin İl Gençlik Kolları Kongresine iştirak edecek.
(Kayseri/09.30-16.00)
EKONOMİ
1- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AK Parti Antakya İlçe Kongresine katılacak ve ziyaretlerde bulunacak.
(Hatay/10.00-14.30)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- Güney Kıbrıs Rum Yönetiminde (GKRY) halk, liderini belirlemek için sandık başına gidecek.
(Lefkoşa/Limasol)
2- Afrika Birliği Liderler Zirvesi Etiyopya'da başlayacak.
(Addis Ababa)
GÜNCEL
1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Adapazarı ilçesindeki Orhan Camisi'nde Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı dolayısıyla Fetih Suresi'nin okunacağı sabah namazı buluşmasına ve ardından Gölcük ilçesinde İmam-ı Azam Hafızlık Kuran Kursunun açılış törenine katılacak.
(Sakarya/07.00/Kocaeli/16.00)
SPOR
1- Süper Lig'in 19. haftasına, Evkur Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor, Teleset Mobilya Akhisarspor-Antalyaspor, Trabzonspor-Fenerbahçe maçlarıyla
devam edilecek.
(Malatya/13.30/Manisa/16.00/Trabzon/19.00)
2- Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık, İsviçreli Roger Federer ile Hırvat Marin Cilic arasında yapılacak tek erkekler finaliyle sona erecek.
(Melbourne/11.30)
3- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftası, Gaziantep Basketbol-Galatasaray Odeabank, Darüşşafaka-TOFAŞ, Anadolu Efes-Pınar Karşıyaka, Banvit-Fenerbahçe Doğuş maçlarıyla tamamlanacak.
(Gaziantep/13.00/İstanbul/15.15/19.30/Balıkesir/17.00)
4- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftası, Mersin Büyükşehir Belediyespor-OGM Ormanspor, Hatay Büyükşehir Belediyespor-Çukurova Basketbol karşılaşmalarıyla sona erecek.
(Mersin/14.00/Hatay/16.30)
5- Voleybol Efeler Ligi'nde 16. haftanın son maçında Beşiktaş ile TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/13.30)
6- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında, Fenerbahçe-Galatasaray, VakıfBank-Nilüfer Belediyespor, Eczacıbaşı VitrA-İlbank, Seramiksan-Beşiktaş, Halkbank-Çanakkale Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas karşılaşmaları oynanacak.
(İstanbul/14.00/17.00/17.30/Manisa/14.00/Ankara/15.30/Bursa/17.30)
7- TFF 1. Lig'in 19. haftasına, Çaykur Rizespor-Adana Demirspor, Boluspor-Ümraniyespor, Adanaspor-Akın Çorap Giresunspor, Gaziantepspor-Gazişehir Gaziantep maçlarıyla devam edilecek.
(Rize/Bolu/13.00/Adana/Gaziantep/15.30)
8- Hentbolda Kadınlar Süper Lig'in 15. haftasında Zağnosspor-Muratpaşa Belediyespor maçı yapılacak.
(Trabzon/15.00)
9- Hentbolda Erkekler Süper Lig'in 15. haftasına Aziziye Belediyesi Termalspor-Serik Belediyespor maçıyla devam edilecek.
(Erzurum/17.00)
10- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 19. hafta müsabakaları tamamlanacak.
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(AA)
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