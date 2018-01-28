GÜNDEM ÖZETİ / 28 Ocak 2018

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Valiliğe ziyarette bulunacak, AK Parti 5. İl Kadın Kolları Olağan Kongresine katılacak, tekstil atölyesi açılışları yapacak, esnafı ve partisinin İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Rize/Bolu/13.00/Adana/Gaziantep/15.30)

8- Hentbolda Kadınlar Süper Lig'in 15. haftasında Zağnosspor-Muratpaşa Belediyespor maçı yapılacak.

(Trabzon/15.00)

9- Hentbolda Erkekler Süper Lig'in 15. haftasına Aziziye Belediyesi Termalspor-Serik Belediyespor maçıyla devam edilecek.

(Erzurum/17.00)

10- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 19. hafta müsabakaları tamamlanacak.

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(AA)