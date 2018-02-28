GÜNDEM ÖZETİ / 28 Şubat 2018

2- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Üniversitesi Doktora Salonu'nda "28 Şubat: Post-Modern Bir Darbenin Anatomisi" paneline iştirak edecek.

- TBMM Genel Kurulunda, İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı üzerinde görüşmeler devam edecek.

- Darbe girişiminde Bağcılar'daki Doğan Medya Center'in işgal edilip yayınının kesilmesi ve çıkan olaylarda bir kişinin şehit edilmesine ilişkin, 3'ü tutuklu 19 sanığın yargılanmasına Çağlayan'da devam edilecek.

- FETÖ’nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 sanığın yargılandığı "çatı" davasının görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Galatasaray Stadyum Müzesi açılışına, ENKA Spor Kulübü 2017 yılı Başarıları Ödül Törenine​ katılacak.

(İstanbul/11.00/17.30)

2- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi çeyrek finalinde Sopron Basket-Fenerbahçe ve Yakın Doğu Üniversitesi-Bourges Basket maçları yapılacak.

(Sopron/20.00/İstanbul/20.30)

3- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında Galatasaray, İtalya'nın Spar Citylift Girona takımını konuk edecek.

(İstanbul/19.30)

4- Voleybol Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Halkbank-VfB Friedrichshafen, E Grubu'nda Zaksa-Arkas Spor ve A Grubu'nda Knack-Fenerbahçe maçları oynanacak.

(Ankara/17.30/ Kedzierzyn Kozle/20.00/Roaselera/22.30)

5- Voleybol Kadınlar CEV Kupası çeyrek final rövanşında Eczacıbaşı VitrA, Rusya'nın Yenisei takımıyla karşılaşacak.

(İstanbul/19.30)

6- Hentbol Kadınlar Süper Lig 17. hafta erteleme maçında Osmangazi Belediyespor ile Kastamonu Belediyespor karşı karşıya gelecek.

(Bursa/16.00)

7- Hentbol Erkekler Süper Lig 15. hafta erteleme maçlarında Göztepe ile Nilüfer Belediyespor ve Selka Eskişehir Hentbol ile MYK Hentbol karşılaşacak.

(İzmir/17.00/Eskişehir/18.00)

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