GÜNDEM ÖZETİ / 28 Temmuz 2018

- Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda baş başa ve heyetler arası görüşmelere katılacak Başkan Erdoğan ve Zambiya Cumhurbaşkanı Edgar Lungu daha sonra anlaşmaların imza törenine iştirak edecek.

1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde yaşananlar takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Humus)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Yenişehir Spor Salonu'nda düzenlenecek Hafızlık İcazet Merasimi'ne katılacak.

(Rize/11.00)

2- ÖSYM tarafından düzenlenen 2018-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Alan Bilgisi Sınavları 1. ve 2. oturumu yapılacak.

(10.00/14.30)

SPOR

1- Yaşar Doğu Uluslararası Güreş Turnuvası, Hasan Doğan Spor Salonu'nda devam ediyor.

(İstanbul/11.00/17.00)

2- Basketbol FIBA Erkekler 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, B Grubu'nda Almanya ile karşılaşacak.

(Ventspils/14.00)

3- Fransa Bisiklet Turu, 20. etapla devam edecek.

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