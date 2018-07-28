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GÜNDEM ÖZETİ / 28 Temmuz 2018

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2018 00:10 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki temaslarını tamamlayarak resmi ziyaret için Zambiya'ya geçecek.

- Başkan Erdoğan, Zambiya Cumhurbaşkanı Edgar Lungu tarafından Lusaka Kenneth Kaunde Havalimanı’nda resmi törenle karşılanacak.

- Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabristanı’nı ziyaret edecek.

- Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda baş başa ve heyetler arası görüşmelere katılacak Başkan Erdoğan ve Zambiya Cumhurbaşkanı Edgar Lungu daha sonra anlaşmaların imza törenine iştirak edecek.

- Cumhurbaşkanı Lungu tarafından Taj Pamodzi Otel'de onuruna verilecek resmi yemeğe katılacak Erdoğan, daha sonra Zambiya Kurucu Cumhurbaşkanı Dr. Kenneth Kaunde’ye nezaket ziyaretinde bulunacak.

(Lusaka)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valiliği, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığını, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Karabağlar kentsel dönüşüm alanında incelemede bulunacak.

(İzmir/12.15/13.15/13.45/16.30)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde yaşananlar takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Humus)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Yenişehir Spor Salonu'nda düzenlenecek Hafızlık İcazet Merasimi'ne katılacak.

(Rize/11.00)

2- ÖSYM tarafından düzenlenen 2018-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Alan Bilgisi Sınavları 1. ve 2. oturumu yapılacak.

(10.00/14.30)

SPOR

1- Yaşar Doğu Uluslararası Güreş Turnuvası, Hasan Doğan Spor Salonu'nda devam ediyor.

(İstanbul/11.00/17.00)

2- Basketbol FIBA Erkekler 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, B Grubu'nda Almanya ile karşılaşacak.

(Ventspils/14.00)

3- Fransa Bisiklet Turu, 20. etapla devam edecek.

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28 temmuz gündem özeti

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