GÜNDEM ÖZETİ / 29 Aralık 2017

1- ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararına karşı işgal altındaki Batı Şeria, Kudüs ve Gazze'de düzenlenecek gösteriler takip edilecek.

2- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 2017 yılı değerlendirmesi ve 2018 yılı hedeflerine ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, TÜBİTAK'ta, "Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi - 2017" sonuçlarını açıklayacak.

- Yılmaz ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Hoca Ahmet Yesevi ve Anadolu Yıldızları Sergisi ve Sunumu'na iştirak edecek.

(Kudüs)

2- Yemen'deki çatışmalar izleniyor.

(Sana)

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke)

GÜNCEL

1- FETÖ Davaları

- Akıncı Üssü darbe davasında 486 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz kurumları Kampüsündeki duruşma salonunda devam edilecek.

(Ankara/09,30)

- FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin, eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 73 jandarma personeli ile terör örgütünün jandarma yapılanmasında sözde "abilik" yaptığı belirtilen 19 sivil olmak üzere 92 şüphelinin yargılanmasına İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

- FETÖ'nün darbe girişiminde Sualtı Taarruz (SAT) ile Kurtarma ve Sualtı komutanlıklarında görevli 38 asker ile bu personelden sorumlu sözde "Deniz Kuvvetleri Yapılanması"nın mahrem imamı konumundaki 14 sivil yöneticinin de arasında bulunduğu 42'si tutuklu 52 sanığın yargılanması, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.