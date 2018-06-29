GÜNDEM ÖZETİ / 29 Haziran 2018

3- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, milletvekili mazbatasını alacak, İscehisar, Şuhut ve İhsaniye'de temaslarda bulunacak.

2- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Güngören, Bakırköy, Bahçelievler ve Küçükçekmece ilçe başkanlıklarını ziyaret edecek.

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Gazeteciler Cemiyetini, AK Parti Develi, Yahyalı, İncesu ve Yeşilhisar ilçe teşkilatlarını ziyaret edecek.

(Brüksel)

2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Humus)

GÜNCEL

1- FETÖ davaları

- Kapatılan Bank Asya'nın A grubu hissedarı 62 sanığın ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan yargılanmasına İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'deki Alibey Spor Salonunda devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

- FETÖ'ye finansman sağlayıp örgüt adına himmet topladıkları ve kurdukları şirketlerde usulsüzlük yaptıkları gerekçesiyle Dünya Pazarlama AŞ eski ortaklarının da aralarında bulunduğu 101 sanığın yargılanmasına İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

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- Adana'da 91 sanıklı FETÖ'nün emniyet yapılanması davasının görülmesine devam edilecek.

(Adana/09.30)

SPOR

1- 2018 Akdeniz Oyunları İspanya'nın Tarragona kentinde sürüyor.

(Tarragona)

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