GÜNDEM ÖZETİ / 29 Haziran 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Gazeteciler Cemiyetini, AK Parti Develi, Yahyalı, İncesu ve Yeşilhisar ilçe teşkilatlarını ziyaret edecek.
(Kayseri/10.00-16.00)
2- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Güngören, Bakırköy, Bahçelievler ve Küçükçekmece ilçe başkanlıklarını ziyaret edecek.
(İstanbul/15.00-18.00)
3- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, milletvekili mazbatasını alacak, İscehisar, Şuhut ve İhsaniye'de temaslarda bulunacak.
(Afyonkarahisar/10.30-16.30)
EKONOMİ
1- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) 37. Olağan Genel Kurulu'na iştirak edecek.
(İstanbul/15.45)
2- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Tüketicinin Korunmasının Güçlendirilmesi Teknik Destek Projesi Açılış Konferansı'na katılacak.
(Ankara/14.00)
3- TÜİK, mayıs ayı dış ticaret istatistiklerini yayımlayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- Avrupa Birliği (AB) üyesi 28 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı Belçika'daki AB Liderler Zirvesi'nin ikinci gün oturumları yapılacak.
(Brüksel)
2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.
(Halep/İdlib/Humus)
GÜNCEL
1- FETÖ davaları
- Kapatılan Bank Asya'nın A grubu hissedarı 62 sanığın ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan yargılanmasına İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'deki Alibey Spor Salonunda devam edilecek.
(İstanbul/10.00)
- FETÖ'ye finansman sağlayıp örgüt adına himmet topladıkları ve kurdukları şirketlerde usulsüzlük yaptıkları gerekçesiyle Dünya Pazarlama AŞ eski ortaklarının da aralarında bulunduğu 101 sanığın yargılanmasına İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de devam edilecek.
(İstanbul/10.00)
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- Adana'da 91 sanıklı FETÖ'nün emniyet yapılanması davasının görülmesine devam edilecek.
(Adana/09.30)
SPOR
1- 2018 Akdeniz Oyunları İspanya'nın Tarragona kentinde sürüyor.
(Tarragona)
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