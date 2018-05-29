GÜNDEM ÖZETİ / 29 Mayıs 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu iftar programına katılacak. (Kahramanmaraş/19.00) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Havza ilçesinde, Belediye, Kaymakamlık, Muhtarlar Derneği, Ticaret Odası, devlet hastanesi ve Ziraat Odasını ziyaret edecek. (Samsun/13.00-17.00) 2- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu Valiliğe ziyarette bulunacak, DSİ tesislerinin toplu temel atma ve açılış törenine katılacak. (Kırklareli/13.00/14.00) 3- CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce miting yapacak. (Trabzon/14.00/Artvin/17.30) EKONOMİ 1- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, şehit ve gazi yakınları ile iftar programına katılacak, Denizli İhracatçılar Birliği mensuplarıyla bir araya gelecek. (Denizli/20.24/21.00) 2- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci esnafı ziyaret edecek, lisanslı depoculuk kuruluşu imza töreni ile Malatya Ticaret Borsasının iftar programına katılacak. (Malatya/14.00/19.30) 3- Maliye Bakanı Naci Ağbal, esnaf ziyareti ve muhtarlar ile toplantı yapacak, STK temsilcileri ve muhtarlarla sahur programında buluşacak.

(Bayburt/11.00-01.00) 4- TÜİK, mart ayı katı yakıtlar istatistikleri ve inşaat maliyet endeksi ile bu yılın ilk çeyreğine ilişkin iş gücü girdi endekslerini açıklayacak. (Ankara/10.00) 5- Sayıştayın 156. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir ziyaret edilecek, Sayıştayda etkinlik düzenlenecek. (Ankara/10.00/10.45) DÜNYA DİPLOMASİ 1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Almanya'daki Solingen Faciası'nın 25. yılı dolayısıyla Düsseldorf ve Solingen'de iki ayrı törene katılacak, ardından Alman mevkidaşı Heiko Maas ile görüşecek. (Düsseldorf-Solingen) 2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor. (Halep/İdlib/Humus) GÜNCEL 1- FETÖ davaları - Akıncı Üssü darbe davasında 458 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz kurumları Kampüsündeki duruşma salonunda devam edilecek. (Ankara/09.30) - Darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahı'nda meydana gelen olaylara ilişkin 243 kişi hakkında açılan dava, Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda görülecek.

(Ankara/09.30)

\ - Darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayındaki eylemlere ilişkin davanın görülmesine, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Yerleşkesi'ndeki salonda devam edilecek. (Ankara/09.30) - Darbe girişiminde, aralarında Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da bulunduğu 34 kişinin şehit edildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin haklarında 37'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen 133'ü tutuklu 143 sanığın yargılanmasına İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde devam edilecek. (İstanbul/10.00) - Darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada, 52'si tutuklu, 12'si firari 87 sanığın yargılanmasına devam edilecek. (Kocaeli/09.30) - FETÖ'nün Düzce'deki çatı yapılanması davasında 27'si tutuklu 77 sanığın yargılanması sürecek. (Düzce/10.30) - FETÖ'nün Bolu'daki çatı yapılanması davasında 34’ü tutuklu 119 sanığın yargılanmasına devam edilecek. (Bolu/11.00) SPOR 1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Pazar, Çamlıhemşin ve Ardeşen ilçelerindeki seçim irtibat bürolarının açılışlarına katılacak.