GÜNDEM ÖZETİ / 29 Nisan 2018

(Malatya/13.30/Ankara/16.00/İstanbul/19.00)

2- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftası, Trabzonspor-Darüşşafaka, Banvit-Anadolu Efes, Yeşilgiresun Belediyespor-Demir İnşaat Büyükçekmece ve TOFAŞ-Eskişehir Basket maçlarıyla tamamlanacak.

(Trabzon/13.00/Balıkesir/15.15/Giresun/17.00/Bursa/19.30)

3- TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası, çiftler ve teklerde final müsabakalarıyla Garanti Koza Park'ta sona erecek.

- Tekler finalinde Fransız Pauline Parmentier ile Sloven Polona Hercog, şampiyonluk için karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/14.30/17.00)

4- Hentbol Erkekler Süper Lig'de 25. hafta, 4 maçla tamamlanacak.

5- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 33. hafta müsabakaları yapılacak.

6- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun dördüncü yarışı Azerbaycan Grand Prix'si koşulacak.

(Bakü/15.10)

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