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GÜNDEM ÖZETİ / 29 Nisan 2018

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2018 00:16 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Marmaris'teki "Anadolu Medyası Buluşuyor" etkinliğinde konuşacak, "Anadolu Basın/Medya temsilcileri soruyor, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu cevaplıyor" oturumunda soruları yanıtlayacak.

(Muğla/11.00/13.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Valiliği ve Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, AK Parti Artvin Siyaset Akademisi'nin kapanış dersine katılacak.

(Artvin/09.45/10.30/11.00)

2- Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, AK Parti İl Kadın Kolları Kongresi'ne iştirak edecek.

(Erzurum/13.30)

3- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ağaç Dikim Töreni"nde yer alacak.

(Kayseri/11.00)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gelişmeler izleniyor.

(İdlib/Azez/Afrin)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasına Yeni Malatyaspor-Teleset Mobilya Akhisarspor, Osmanlıspor-Medipol Başakşehir ve Galatasaray-Beşiktaş maçlarıyla devam edilecek.

(Malatya/13.30/Ankara/16.00/İstanbul/19.00)

2- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftası, Trabzonspor-Darüşşafaka, Banvit-Anadolu Efes, Yeşilgiresun Belediyespor-Demir İnşaat Büyükçekmece ve TOFAŞ-Eskişehir Basket maçlarıyla tamamlanacak.

(Trabzon/13.00/Balıkesir/15.15/Giresun/17.00/Bursa/19.30)

3- TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası, çiftler ve teklerde final müsabakalarıyla Garanti Koza Park'ta sona erecek.

- Tekler finalinde Fransız Pauline Parmentier ile Sloven Polona Hercog, şampiyonluk için karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/14.30/17.00)

4- Hentbol Erkekler Süper Lig'de 25. hafta, 4 maçla tamamlanacak.

5- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 33. hafta müsabakaları yapılacak.

6- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun dördüncü yarışı Azerbaycan Grand Prix'si koşulacak.

(Bakü/15.10)

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29 NİSAN 2018 AA GÜNDEM ÖZETİ

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