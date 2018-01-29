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GÜNDEM ÖZETİ / 29 Ocak 2018

GÜNCEL HABERLERİ | 29.01.2018 00:00 | Son Güncelleme 6 saat önce

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde terör örgütleri PYD/PKK ve DEAŞ'a yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı ve yansımaları takip ediliyor.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Diyanet İşleri Başkanlığınca Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen, dünyanın muhtelif bölgelerinden Müslüman ilim adamlarının katılacağı "Vahyin Kutsadığı Şehir: Kudüs" toplantısının açılışına iştirak edecek.

(İstanbul/10.00)

2- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'ye geri getirilen binlerce yıllık tarihi eserler "Altın Taç" ile "Dağ Keçisi Figürü"nün tanıtım törenine katılacak.

(Ankara/14.00)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Rusya'da düzenlenecek Suriye Ulusal Diyalog Kongresi başlayacak.

(Soçi)

2 -Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin (GKRY) yeni liderini belirlemek için gerçekleşen seçimlerin ilk turunun ardından gelişmeler takip ediliyor.

(Lefkoşa)

GÜNCEL

1- FETÖ Davaları

- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayındaki faaliyetlere ilişkin 534 kişinin yargılandığı davaya Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin internet ortamında yayımlanmasıyla ilgili FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu 171 şüpheli hakkında açılan davanın görülmesine Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- FETÖ'nün darbe girişiminde, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün kapatılması sırasında çıkan olaylarda 3 kişinin şehit edilmesi, 49 kişinin de yaralanmasına ilişkin 15 tutuklu sanığın yargılanmasına, İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesince Büyükçekmece Mimar Sinan Spor Salonu'nda devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

- Darbe girişimi sırasında, aralarında Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da bulunduğu 34 kişinin şehit edildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin haklarında 37'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen 135'i tutuklu 143 sanığın yargılanması Silivri'de sürecek.

(İstanbul/10.00)

- Darbe girişiminde TRT'nin Harbiye'deki binasının işgal edilmesi ve sonrasında çıkan olaylarda 3 kişinin ölümü, 50 kişinin yaralanması ile Taksim Meydanı'nın kontrol altına alınmaya çalışılması sırasında 39 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olaylara ilişkin dosyaların birleştirilmesi sonrası 131 sanığın yargılandığı dava, Silivri'de devam edecek.

(İstanbul/10.00)

- İzmir'de FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in bir numaralı sanık olduğu 147'si tutuklu 280 kişinin yargılandığı davanın görülmesine devam edilecek.

(İzmir/10.00)

-Düzce'de FETÖ/PDY'nin "çatı yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 36'sı tutuklu, 18'i firari 77 sanığın 2. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanmasına devam edilecek.

(Düzce/10.30)

- Bolu'da FETÖ/PDY'nin milli eğitim yapılanması kapsamında aralarında meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu 25'i tutuklu 71 öğretmenin, Bolu Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı dava sürecek.

(Bolu/10.00)

SPOR

1- Süper Lig'de 19. haftanın son maçında Medipol Başakşehir ile Kardemir Karabükspor, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşılaşacak.

(İstanbul/20.00)

2- TFF 1. Lig'de 19. hafta İstanbulspor-Denizlispor maçıyla sona erecek.

(İstanbul/18.00)

3- Hentbolda Kadınlar Türkiye Kupası 2. turunda A, B ve C Grubu müsabakaları Ankara, Rize ve Trabzon'da başlayacak.

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(AA)

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