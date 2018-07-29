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GÜNDEM ÖZETİ / 29 Temmuz 2018

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2018 00:03 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Humus)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Doğu ve Güneydoğulu öğrencilere yönelik "Yazımda Kardeşlik Var" temalı yaz kampının Haliç Kongre Merkezi'ndeki kapanış programına katılacak.

(İstanbul/14.00)

2- ÖSYM tarafından düzenlenen 2018-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Alan Bilgisi Sınavlarının 3. oturumu yapılacak.

(10.00)

SPOR

1- 46. Uluslararası Yaşar Doğu Güreş Turnuvası, Hasan Doğan Spor Kompleksi'nde sona erecek.

- Turnuvanın üçüncü ve son gününde erkekler serbest stilde 61, 70, 79, 92 ve 125, kadınlarda ise 53, 57, 62, 68 ve 76 kilolarda madalyalar sahiplerini bulacak.

(İstanbul/12.00)

2- 18 Yaş Altı Milli Erkek Basketbol Takımı, Letonya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda B Grubu'ndaki ikinci maçında Fransa ile karşı karşıya gelecek.

(Ventspils/16.15)

3- Trabzonspor, kulübün kuruluşunun 51. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Medical Park Stadı'nda taraftarıyla buluşacak, Samsunspor ile dostluk maçı yapacak.

(Trabzon/18.30/21.00)

4- Bu yıl 105. kez düzenlenen Fransa Bisiklet Turu, Houilles ile Paris arasındaki 116 kilometrelik 21. etapla sona erecek.

(Houilles/17.20)

5- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 12. yarışı Macaristan Grand Prix'si, başkent Budapeşte'deki Hungaroring Pisti'nde koşulacak.

(Budapeşte/16.10)

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29 Temmuz 2018 AA GÜNDEM ÖZETİ gündem

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