GÜNDEM ÖZETİ / 29 Temmuz 2018

- Turnuvanın üçüncü ve son gününde erkekler serbest stilde 61, 70, 79, 92 ve 125, kadınlarda ise 53, 57, 62, 68 ve 76 kilolarda madalyalar sahiplerini bulacak.

1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

(Trabzon/18.30/21.00)

4- Bu yıl 105. kez düzenlenen Fransa Bisiklet Turu, Houilles ile Paris arasındaki 116 kilometrelik 21. etapla sona erecek.

(Houilles/17.20)

5- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 12. yarışı Macaristan Grand Prix'si, başkent Budapeşte'deki Hungaroring Pisti'nde koşulacak.

(Budapeşte/16.10)

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