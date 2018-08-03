GÜNDEM ÖZETİ / 3 Ağustos 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 EKONOMİ 1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Lozenets-Nedyalsko Boru Hattı Açılış Töreni"ne katılacak. Sönmez ayrıca Sofya'da Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile görüşecek. (Lozenets/Yambol,Bulgaristan/12:00) 2- TÜİK, temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. (Ankara/10.00) DÜNYA-DİPLOMASİ 1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 51. ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Federica Mogherini'nin yanı sıra bazı ikili görüşmelerde bulunacak. Çavuşoğlu, "Akıllı Şehirler" sunumuna katılacak ve gala programı ile akşam yemeğine de iştirak edecek. (Singapur) 2- ABD Hazine Bakanlığının, Türk yargısına müdahale ederek bazı Türk Bakanlara yönelik yaptırım kararı almasının ardından gelişmeler izleniyor. (Washington/Ankara) 3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor. (Halep/İdlib/Humus) GÜNCEL 1- FETÖ davaları

- FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 151 kişinin yargılandığı davanın görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek. (Ankara/09.30) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgali ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin 14'ü eski polis 117 sanığın yargılanmasına İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi'nde devam edilecek. (İstanbul/11.00) - 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Harp Akademileri Komutanlığı'ndaki faaliyetlerle dönemin Akademi Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu'nun kaçırılarak cezaevine konulmasına ilişkin biri firari 126 sanığın yargılanması, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi'nde sürecek. (İstanbul/11.00) - FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Atatürk Havalimanı'nın işgal girişiminde bulunulması ve burada çıkan olaylarda iki kişinin şehit edilmesine ilişkin 77'si tutuklu 159 sanığın yargılanmasına İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'deki Alibey Spor Salonu'nda devam edilecek.