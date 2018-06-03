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GÜNDEM ÖZETİ / 3 Haziran 2018

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2018 00:18 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, STK'ler, iş dünyası temsilcileri ve muhtarlarla bir araya gelecek ve iftar programına katılacak.

(Çanakkale/12.00/20.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Havalimanı Temel Atma Töreni"ne katılacak.

(Yozgat/13.00)

2- Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, AK Parti Küçükçekmece İlçe Başkanlığı ile ilçedeki bazı STK'leri ve esnafı ziyaret edecek, Atakent Mahallesi Akasya 2 Sokak'ta düzenlenecek iftara katılacak, Arnavutköy ilçesinde kanaat önderleriyle bir araya gelecek, Erzurumlular Derneği'nin sahur programına iştirak edecek.

(İstanbul/12.30/20.00/22.00/00.00)

3- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Valiliği ziyaretin ardından yapımı süren spor tesisi inşaatlarında incelemelerde bulunacak, Karaağaç Mahallesi esnafını ziyaret edecek, Kapaklı ilçesinde iftara katılacak.

(Tekirdağ/15.00/15.45/20.44)

4- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kağıthane'deki Hasbahçe'de sivil toplum kuruluşları mensuplarıyla sahur yapacak.

(İstanbul /01.00)

5- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Şehit Aileleri, Gazi ve Aileleri ile İftar Programı"na iştirak edecek.

(Sivas/19.00)

6- CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'u ziyaret edecek, Kağıthane, Eyüp, Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa ve Zeytinburnu'nda düzenlenecek mitinglere katılacak.

(İstanbul/10.00-17.30)

EKONOMİ

1- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Yozgat Havalimanı Temel Atma Töreni'ne katılacak, Ankara-Niğde Otoyolu şantiyesinde incelemeler yapacak, esnaf ile Atatürk Sahil Parkı'na ziyarette bulunacak, iftar davetine iştirak edecek.

(Yozgat/13.00/Ankara/18.00-20.18)

2- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Yenice, Yaygın, Tokluca, Çolaklı, Selvidağ, Kapıkaya ve Bulutlu mahallelerini ziyaret edecek.

(Malatya/11.15-15.45)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Humus)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, 5 Haziran Salı günü Moskova'da Rusya ile oynayacağı hazırlık maçı için İsviçre'nin Nyon kentindeki Colovray Stadı'nda antrenman yapacak, Cenevre kentinden Moskova'ya gidecek.

(Nyon/12.00/Cenevre/16.00)

2- Fenerbahçe Kulübünün Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen seçimli olağan genel kurulunun ikinci ve son gününde, mevcut başkan Aziz Yıldırım ile eski yöneticilerden Ali Koç başkanlık için yarışacak.

(İstanbul/10.00)

3- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 6. yarışı İtalya Grand Prix'si koşulacak.

(Mugello/15.00)

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