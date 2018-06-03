GÜNDEM ÖZETİ / 3 Haziran 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, STK'ler, iş dünyası temsilcileri ve muhtarlarla bir araya gelecek ve iftar programına katılacak. (Çanakkale/12.00/20.00) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Havalimanı Temel Atma Töreni"ne katılacak. (Yozgat/13.00) 2- Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, AK Parti Küçükçekmece İlçe Başkanlığı ile ilçedeki bazı STK'leri ve esnafı ziyaret edecek, Atakent Mahallesi Akasya 2 Sokak'ta düzenlenecek iftara katılacak, Arnavutköy ilçesinde kanaat önderleriyle bir araya gelecek, Erzurumlular Derneği'nin sahur programına iştirak edecek. (İstanbul/12.30/20.00/22.00/00.00) 3- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Valiliği ziyaretin ardından yapımı süren spor tesisi inşaatlarında incelemelerde bulunacak, Karaağaç Mahallesi esnafını ziyaret edecek, Kapaklı ilçesinde iftara katılacak. (Tekirdağ/15.00/15.45/20.44) 4- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kağıthane'deki Hasbahçe'de sivil toplum kuruluşları mensuplarıyla sahur yapacak.

(İstanbul /01.00) 5- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Şehit Aileleri, Gazi ve Aileleri ile İftar Programı"na iştirak edecek. (Sivas/19.00) 6- CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'u ziyaret edecek, Kağıthane, Eyüp, Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa ve Zeytinburnu'nda düzenlenecek mitinglere katılacak. (İstanbul/10.00-17.30) EKONOMİ 1- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Yozgat Havalimanı Temel Atma Töreni'ne katılacak, Ankara-Niğde Otoyolu şantiyesinde incelemeler yapacak, esnaf ile Atatürk Sahil Parkı'na ziyarette bulunacak, iftar davetine iştirak edecek. (Yozgat/13.00/Ankara/18.00-20.18) 2- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Yenice, Yaygın, Tokluca, Çolaklı, Selvidağ, Kapıkaya ve Bulutlu mahallelerini ziyaret edecek. (Malatya/11.15-15.45) DÜNYA DİPLOMASİ 1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor. (Halep/İdlib/Humus) SPOR 1- A Milli Futbol Takımı, 5 Haziran Salı günü Moskova'da Rusya ile oynayacağı hazırlık maçı için İsviçre'nin Nyon kentindeki Colovray Stadı'nda antrenman yapacak, Cenevre kentinden Moskova'ya gidecek.