GÜNDEM ÖZETİ / 3 Mart 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin ilçesini işgal eden terör örgütü YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gelişmeler izleniyor. (İdlib/Azez/Afrin) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Zirvesi'ne katılacak. (Kocaeli/10.30) 2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Erciyes Snowboard Dünya Kupası Ödül Töreni'nde yer alacak. (Kayseri/14.00) 3- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Şırnak İl Gençlik Kolları Kongresi'ne iştirak edecek. (Şırnak/12.00) 4- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, AK Parti Sivas İl Başkanlığının Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı ve Kentsel Dönüşüm Merkezinin açılışına katılacak. (Sivas/11.30/15.00) 5- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, sivil toplum örgütü temsilcileriyle bir araya gelecek, Şuhut doğal gaz hattının açılış törenine, AK Parti 83. İl Danışma Meclisi toplantısına ve 5. İl Gençlik Kolları Kongresi'ne iştirak edecek.

(Afyonkarahisar/10.30-14.00) 6- AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı Kan, "28 Şubat: İnsan Haklarına Balans Ayarı(!)" programına katılacak. (Lefkoşa) EKONOMİ 1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Mustafa Kemal Üniversitesi Teknoloji ve Ar-Ge Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Antakya Mobilyacılığını Geliştirme Projesi Hizmet Binası'nın açılış töreni ve AK Parti Defne İlçe Kongresi'ne iştirak edecek, Antakya Mobilyacılar İhtisas Küçük Sanayi Sitesi ile şehit Piyade Sözleşmeli Er Sergen Pamukçu'nun ailesine ziyarette bulunacak. (Hatay/10.00-15.00) 2- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türkiye Belediyeler Birliğinin MEB Şura Salonu'nda düzenleyeceği ödül törenine katılacak. (Ankara/19.30) SPOR 1- Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa-Osmanlıspor, Medipol Başakşehir-Göztepe ve Kardemir Karabükspor-Galatasaray maçları yapılacak. (İstanbul/13.30/16.00/Karabük/19.00) 2- Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Denizlispor-Grandmedical Manisaspor, Gaziantepspor-Balıkesirspor Baltok, Eskişehirspor-Adana Demirspor ve Samsunspor-Çaykur Rizespor müsabakaları oynanacak.

(Denizli/Gaziantep/13.00/Eskişehir/Samsun/15.30) 3- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftası, Muratbey Uşak-Beşiktaş Sompo Japan, Pınar Karşıyaka-Darüşşafaka ve Trabzonspor-Banvit maçlarına sahne olacak. (Uşak/13.00/İzmir/15.15/Trabzon/20.15) 4- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Adana ASKİ-Bornova Beckerspor, OGM Ormanspor-Beşiktaş ve Abdullah Gül Üniversitesi-BOTAŞ maçları yapılacak. (Adana/Ankara/Kayseri/14.00) 5- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off çeyrek final turu, Beşiktaş-VakıfBank, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe, Halkbank-Galatasaray ve Nilüfer Belediyespor-Eczacıbaşı VitrA maçlarıyla başlayacak. (İstanbul/13.00/Bursa/Ankara/16.00/Bursa/17.30) 6- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi baraj etabı, Seramiksan-İlbank ve Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Zanakkale Belediyespor maçlarıyla Balıkesir'de start alacak. (Balıkesir/14.00/16.00) 7- Voleybol Efeler Ligi baraj etabında Jeopark Kula Belediyespor-TKD Kuzey Enerji Torul Gençlik ve İnegöl Belediyespor-Beşiktaş karşılaşmaları oynanacak.