GÜNDEM ÖZETİ / 3 MAYIS 2018

1- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, DSİ tesisleri toplu temel atma ve açılış ile ORKÖY kredi sertifikaları dağıtım törenlerine katılacak, ziyaretlerde bulunacak.

2- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Japonya-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkan Yardımcısı Ichiro Aisaway, Cezayir Dışişleri, İşbirliği ve Göç Komisyonu Başkanı Abdelhamid Sı Afif ve Irak Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi'yi ayrı ayrı kabul edecek.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kore Savaş Anıları Müzesine ve Samsung Dijital Şehri’ne ziyarette bulunduktan sonra Güney Kore’den Türkiye’ye hareket edecek.

3- TBMM'den

- Genel Kurulda, yeni üniversitelerin kurulmasına ilişkin kanun tasarısı üzerinde görüşmeler devam edecek.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda, vergi ve prim borçlarının yapılandırılması, emeklilere bayram ikramiyesi gibi düzenlemeleri de içeren Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Tasarısı'nın görüşmelerine başlanacak.

(TBMM/14.00/14.00)

EKONOMİ

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Ankara İli Yatırımları programına katılacak.

(Ankara/09.45)

2- TÜİK, nisan ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, şubat ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Humus)

GÜNCEL

1- FETÖ davaları

- Darbe girişiminde Akıncı Üssü'nde gerçekleştirilen eylemlere ilişkin 473 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.