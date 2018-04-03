GÜNDEM ÖZETİ / 3 Nisan 2018

- Bursa'da darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında 15 Temmuz gecesi gözaltına alınan ilk isim olan, çantasında "sıkıyönetim atama listeleri" ve "yeni yapılanma" dokümanı ele geçirilen eski Bursa Jandarma Alay Komutanı Albay Yurdakul Akkuş ile 15 sanığın yargılandığı davanın görülmesine 8. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Siirt/09.00)

SPOR

1- UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final turu, Juventus Real Madrid ve Sevilla-Bayern Münih maçlarıyla başlayacak.

(Torino/Sevilla/21.45)

2- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Banvit, deplasmanda Fransa'nın Monaco takımıyla karşılaşacak.

(Monako/21.30)

3- Voleybol Kadınlar CEV Kupası finali ilk maçında Eczacıbaşı VitrA, Belarus'un Minchanka takımına konuk olacak.

(Minsk/19.30)

4- Voleybol Erkekler CEV Kupası finali ilk maçında Ziraat Bankası, Rusya'nın Belogorie takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Belgorod/19.00)

5- Voleybol Efeler Ligi play-off finali ikinci maçında Arkas Spor ile Halkbank karşılaşacak.

(İzmir/19.00)

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