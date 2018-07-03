GÜNDEM ÖZETİ / 3 Temmuz 2018

(Ankara/09.30)

- Darbe girişimine ilişkin 222 sanığın yargılanmasına, 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Sakarya/14.00)

- Darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin, 12'si firari 90 sanığın 5. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanmasına devam edilecek.

(Kocaeli/09.30)

SPOR

1- Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası son 16 turu İsveç-İsviçre, Kolombiya-İngiltere maçlarıyla tamamlanacak.

(Saint Petersburg/17.00/Moskova/21.00)

2- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon, İngiltere'nin başkenti Londra'da sürüyor.

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