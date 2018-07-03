GÜNDEM ÖZETİ / 3 Temmuz 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Bağcılar ve Arnavutköy ilçe teşkilatları teşekkür programlarına katılacak.
(İstanbul/20.00/21.15)
EKONOMİ
1- TÜİK, haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak.
(Ankara/10.00)
2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, nisan ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini açıklayacak.
(Ankara/14.30)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.
(Halep/İdlib/Humus)
GÜNCEL
1- FETÖ davaları
- FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 460 kişinin yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Ankara/09.30)
- Darbe girişiminde Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 142 kişinin yargılandığı davaya Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Ankara/09.30)
- Darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 sanığın yargılandığı davaya Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.
(Ankara/09.30)
- Darbe girişimine ilişkin 222 sanığın yargılanmasına, 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Sakarya/14.00)
- Darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin, 12'si firari 90 sanığın 5. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanmasına devam edilecek.
(Kocaeli/09.30)
SPOR
1- Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası son 16 turu İsveç-İsviçre, Kolombiya-İngiltere maçlarıyla tamamlanacak.
(Saint Petersburg/17.00/Moskova/21.00)
2- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon, İngiltere'nin başkenti Londra'da sürüyor.
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