HABER

GÜNDEM ÖZETİ / 3 Temmuz 2018

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 00:03 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Bağcılar ve Arnavutköy ilçe teşkilatları teşekkür programlarına katılacak.

(İstanbul/20.00/21.15)

EKONOMİ

1- TÜİK, haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, nisan ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Humus)

GÜNCEL

1- FETÖ davaları

- FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 460 kişinin yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- Darbe girişiminde Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 142 kişinin yargılandığı davaya Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- Darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 sanığın yargılandığı davaya Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- Darbe girişimine ilişkin 222 sanığın yargılanmasına, 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Sakarya/14.00)

- Darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin, 12'si firari 90 sanığın 5. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanmasına devam edilecek.

(Kocaeli/09.30)

SPOR

1- Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası son 16 turu İsveç-İsviçre, Kolombiya-İngiltere maçlarıyla tamamlanacak.

(Saint Petersburg/17.00/Moskova/21.00)

2- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon, İngiltere'nin başkenti Londra'da sürüyor.

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

PARTNERTekne misafirleri!Tekne misafirleri!
Bodrum'da Sivas olaylarında ölenler anıldıBodrum'da Sivas olaylarında ölenler anıldı
Aydın'da skandal! Çakmak kamerayla tuvalete giren kadınları gizlice kaydetmişler!Aydın'da skandal! Çakmak kamerayla tuvalete giren kadınları gizlice kaydetmişler!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gündem gündem özeti Gündem Özeti 3 Temmuz 2018

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da aşk bombası! Birsen Bekgöz ile Nihat Doğan sevgili oldu

Survivor'da aşk bombası! Birsen Bekgöz ile Nihat Doğan sevgili oldu

Muharrem İnce'den Türkiye Gazetesi yazarı Fuat Uğur'a çok sert sözler: İspatlayamazsan şerefsizsin!

Muharrem İnce'den Türkiye Gazetesi yazarı Fuat Uğur'a çok sert sözler: İspatlayamazsan şerefsizsin!

Ağrı'da Ramazan'ın 1'inci günü kaybolan minik Leyla'dan acı haber geldi! Dedesi korkunç detayı anlattı!

Ağrı'da Ramazan'ın 1'inci günü kaybolan minik Leyla'dan acı haber geldi! Dedesi korkunç detayı anlattı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Leyla'nın ölümüyle ilgili ilk açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Leyla'nın ölümüyle ilgili ilk açıklama

Luka Modric: Türkiye maçı hala aklımızdaydı

Luka Modric: Türkiye maçı hala aklımızdaydı

Ağrı'da kaybolan küçük Leyla ölü bulundu! Dere yatağında cesedi bulundu!

Ağrı'da kaybolan küçük Leyla ölü bulundu! Dere yatağında cesedi bulundu!

İlginizi Çekebilir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Leyla'nın ölümüyle ilgili ilk açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Leyla'nın ölümüyle ilgili ilk açıklama

Ağrı'da Ramazan'ın 1'inci günü kaybolan minik Leyla'dan acı haber geldi! Dedesi korkunç detayı anlattı!

Ağrı'da Ramazan'ın 1'inci günü kaybolan minik Leyla'dan acı haber geldi! Dedesi korkunç detayı anlattı!

Ağrı'da kaybolan küçük Leyla ölü bulundu! Dere yatağında cesedi bulundu!

Ağrı'da kaybolan küçük Leyla ölü bulundu! Dere yatağında cesedi bulundu!

Muharrem İnce'den Türkiye Gazetesi yazarı Fuat Uğur'a çok sert sözler: İspatlayamazsan şerefsizsin!

Muharrem İnce'den Türkiye Gazetesi yazarı Fuat Uğur'a çok sert sözler: İspatlayamazsan şerefsizsin!

Hava durumu nasıl olacak? Temmuz ayı için Meteoroloji'den son dakika sıcaklık açıklaması

Hava durumu nasıl olacak? Temmuz ayı için Meteoroloji'den son dakika sıcaklık açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Leyla Aydemir'in ölü bulunmasıyla ilgili yeni detaylar

Leyla Aydemir'in ölü bulunmasıyla ilgili yeni detaylar

Palalı saldırganlar mahalleyi birbirine kattı

Palalı saldırganlar mahalleyi birbirine kattı

Aydın'da skandal! Çakmak kamerayla tuvalete giren kadınları gizlice kaydetmişler!

Aydın'da skandal! Çakmak kamerayla tuvalete giren kadınları gizlice kaydetmişler!

HDP'den Hande Fırat'a çok sert Süleyman Soylu tepkisi!

HDP'den Hande Fırat'a çok sert Süleyman Soylu tepkisi!

F-35 savaş uçağı ne zaman teslim edilecek? ABD'den Türkiye ile ilgili çarpıcı açıklama!

F-35 savaş uçağı ne zaman teslim edilecek? ABD'den Türkiye ile ilgili çarpıcı açıklama!

Devlet Bahçeli, Alaattin Çakıcı'yı ziyaretiyle ilgili ilk kez konuştu, HSK'ya tepki gösterdi

Devlet Bahçeli, Alaattin Çakıcı'yı ziyaretiyle ilgili ilk kez konuştu, HSK'ya tepki gösterdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.