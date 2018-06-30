GÜNDEM ÖZETİ / 30 Haziran 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Büyükçekmece, Beylikdüzü, Esenyurt, Avcılar ve Başakşehir ilçe başkanlıklarını ziyaret edecek.
(İstanbul/13.15-17.00)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.
(Halep/İdlib/Humus)
GÜNCEL
1- Üniversiteye girişte ilk kez uygulanacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) yapılacak.
(10.00)
SPOR
1- Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turu, Fransa-Arjantin ve Uruguay-Portekiz maçlarıyla başlayacak.
(Kazan/17.00/Soçi/21.00)
2- 2018 Akdeniz Oyunları İspanya'nın Tarragona kentinde sürüyor.
(Tarragona)
3- A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin'in Nanjing kentinde düzenlenen FIVB Uluslar Ligi 6'lı finallerin yarı finalinde Brezilya ile karşılaşacak.
(Nanjing/10.00)
***
Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.
YPG'den devriye görevlerini arttıran Türkiye'ye küstah tehdit: Menbiç'e girerse karşılık veririz
Ankara'da kaybolan küçük Eylül'den çok acı haber
MHP'li Mustafa Kalaycı'dan Süleyman Soylu'nun şehit cenazesi sözlerine yanıt
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadın büyük şok yaşadı
Merkel'den Türkiye'ye övgüler! 3 milyar euronun Türkiye'ye nasıl ödeneceğini açıkladı
Kabine için sürpriz isimler gündemde! Ankara kulisleri bunu konuşuyor
Fatih Portakal canlı yayında 'şimdilik' veda etti
Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir için AFAD açıklama yaptı: Kaçırılma ihtimali...
Suudi Arabistan, Ürdün ve Filistin'den İsrail'e uyarı: Erdoğan, Kudüs'te gücünü artırıyor, durdurun!
Sütyenden kurtuldu, kendini sokaklara vurdu
İngiltere'yi karıştıran kitap! Seks hikayeleri ortaya çıktı
Okuyucu Yorumları 0 yorum