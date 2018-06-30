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GÜNDEM ÖZETİ / 30 Haziran 2018

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2018 00:04 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Büyükçekmece, Beylikdüzü, Esenyurt, Avcılar ve Başakşehir ilçe başkanlıklarını ziyaret edecek.

(İstanbul/13.15-17.00)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Humus)

GÜNCEL

1- Üniversiteye girişte ilk kez uygulanacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) yapılacak.

(10.00)

SPOR

1- Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turu, Fransa-Arjantin ve Uruguay-Portekiz maçlarıyla başlayacak.

(Kazan/17.00/Soçi/21.00)

2- 2018 Akdeniz Oyunları İspanya'nın Tarragona kentinde sürüyor.

(Tarragona)

3- A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin'in Nanjing kentinde düzenlenen FIVB Uluslar Ligi 6'lı finallerin yarı finalinde Brezilya ile karşılaşacak.

(Nanjing/10.00)

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