GÜNDEM ÖZETİ / 30 Mart 2018

4- İngiltere'de çifte ajan Sergey Skripal'ın zehirlenmesinin ardından birçok ülkenin Rus diplomatları sınır dışı etmesi ve Rusya'nın tepkisiyle ilgili gelişmeler izleniyor.

(Sivas/20.00)

2- Voleybol Efeler Ligi klasman etabında Maliye Piyango ile Ziraat Bankası karşı karşıya gelecek.

(Ankara/18.00)

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