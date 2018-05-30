GÜNDEM ÖZETİ / 30 Mayıs 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Seçim Öncesi Gözlem Heyeti'ni kabul edecek.

(TBMM/18.30)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret edecek, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile bir araya gelecek.

(Gaziantep/11.00/13.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Yenice köy meydanındaki sahur programına iştirak edecek.

(Bursa/01.00)

2- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve bağlı kurumlarında çalışan personelin şehit yakınları ve gaziler için topladığı yardımlar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak tarafından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'ya teslim edilecek.

(İstanbul/13.00)

3- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Güneysu ilçe merkezinde esnaf ziyaretinde bulunacak, AK Parti Fındıklı Seçim İrtibat Bürosu ile AK Parti Çayeli Seçim İrtibat Bürosu'nun açılış törenine katılacak, Çayeli kanaat önderleri ile iftarda bir araya gelecek.