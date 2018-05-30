GÜNDEM ÖZETİ / 30 Mayıs 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Seçim Öncesi Gözlem Heyeti'ni kabul edecek.
(TBMM/18.30)
2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret edecek, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile bir araya gelecek.
(Gaziantep/11.00/13.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Yenice köy meydanındaki sahur programına iştirak edecek.
(Bursa/01.00)
2- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve bağlı kurumlarında çalışan personelin şehit yakınları ve gaziler için topladığı yardımlar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak tarafından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'ya teslim edilecek.
(İstanbul/13.00)
3- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Güneysu ilçe merkezinde esnaf ziyaretinde bulunacak, AK Parti Fındıklı Seçim İrtibat Bürosu ile AK Parti Çayeli Seçim İrtibat Bürosu'nun açılış törenine katılacak, Çayeli kanaat önderleri ile iftarda bir araya gelecek.
(Rize/11.15/13.15/16.45/19.50)
4- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Prof. Dr. Semavi Eyice’nin Fatih Camisi'ndeki cenaze törenine katılacak, tekstil fabrikasında işçilerle bir araya gelecek, Ordulularla iftar programında buluşacak.
(İstanbul/13.00/16.00/20.30)
5- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Sandıklı'da DSİ tesisleri toplu temel atma ve açılış törenine katılacak, Afyon Kocatepe Üniversitesi öğrencileriyle iftarda bir araya gelecek.
(Afyonkarahisar/17.00/20.00)
6- Sağlık Bakanı Ahmet Demircan "Gazze Filistin Türkiye Dostluk Hastanesi'nin Açılması, Ortak İşletilmesi ve Devri İle Filistin Vatandaşlarının Tıpta Uzmanlık Eğitimini Türkiye'de Almasına Dair Protokol" imza töreni için Filistin Sağlık Bakanı Dr. Jawad Awad'ı makamında kabul edecek.
(Ankara/16.00)
7- CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cacabey Meydanı ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek mitinglerde konuşacak.
(Kırşehir/12.00/Kırıkkale/13.30)
EKONOMİ
1- Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Bakanlar Konseyi Toplantısı çerçevesinde düzenlenecek "Küresel Bağlamda OECD: Genel Sekreter'in Stratejik Eğilimleri" konulu oturuma ana konuşmacı olarak katılacak.
(Paris)
2- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Ülkemizin 2023 Yılı Hedefleri Doğrultusunda Yeni TÜBİTAK’ın Yakın Dönemdeki Destek Programlarının Tanıtım Töreni" ile Haymana'da Şehit Piyade Uzman Çavuş Abdullah Kolcu'nun cenaze törenine iştirak edecek.
(Ankara/14.00/16.48)
3- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunun (DEİK) iftar programına katılacak.
(İstanbul/20.35)
4- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Bakırcılar Çarşısı'nda esnafı ziyaret edecek, Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneğinin iftar programına iştirak edecek.
(Malatya/14.30/19.30)
5- Maliye Bakanı Naci Ağbal, Kent Park'ta sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve muhtarlarla sahur programına katılacak, Demirözü ve Gökçedere bölgelerinde esnaf ziyaretinde bulunacak.
(Bayburt/01.00/10.30/12.00)
6- TÜİK, mayıs ayı ekonomik güven endeksini yayımlayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.
(Halep/İdlib/Humus)
GÜNCEL
1- FETÖ davaları
- Akıncı Üssü darbe davasında 458 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda devam edilecek.
(Ankara/09.30)
- Darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahı'nda meydana gelen olaylara ilişkin 243 kişi hakkında açılan dava Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda görülecek.
(Ankara/09.30)
- Darbe girişiminde, aralarında Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da bulunduğu 34 kişinin şehit edildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin haklarında 37'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen 133'ü tutuklu 143 sanığın yargılanmasına İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde devam edilecek.
(İstanbul/10.00)
- FETÖ'nün darbe teşebbüsünde Atatürk Havalimanı'nı işgal girişiminde bulunulması ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 95'i tutuklu 159 sanığın yargılanması, İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde sürecek.
(İstanbul/10.00)
- 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin davada 52'si tutuklu, 12'si firari 87 sanığın yargılanmasına devam edilecek.
(Kocaeli/09.30)
- FETÖ'nün eğitim kurumlarına yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan tutuksuz 86 sanığın yargılanması, 8. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.
(Bursa/10.00)
SPOR
1- A Milli Futbol Takımı, Tunus ile İsviçre'nin Cenevre kentinde 1 Haziran Cuma günü oynayacağı özel maçın hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek. Milliler, idmanın ardından maç için Cenevre'ye gidecek.
(İstanbul/11.00/14.55)
2- A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Altın Avrupa Ligi'nde Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda Slovenya ile karşılaşacak.
(Samsun/15.30)
3- A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Uluslar Ligi'nde Sırbistan'ın Kraljevo şehrinin ev sahipliği yapacağı 3. hafta ikinci maçında Rusya ile karşılaşacak.
(Kraljevo/18.00)
4- A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2018 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'taki beşinci maçında Yeni Amasya Spor Salonu'nda İspanya'yı konuk edecek.
(Amasya/17.00)
5- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Doğuş ile Banvit, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/20.45)
6- Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Bahçeşehir Koleji ile Afyon Belediyespor, Caferağa Spor Salonu'nda karşılaşacak.
(İstanbul/14.00)
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