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GÜNDEM ÖZETİ / 30 Nisan 2018

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 00:13 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'da

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'teki temasları kapsamında Köksaray'da, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından resmi törenle karşılanacak. Baş başa ve heyetler arası görüşmeler sonrasında Erdoğan ve Mirziyoyev, anlaşmaların imza törenine iştirak edecek ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.

- Mirziyoyev tarafından Köksaray'da, onuruna verilen resmi yemeğe iştirak edecek Erdoğan, Özbekistan Parlamentosu'na hitap edecek.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yaslı Ana Anıtı ve İslam Kerimov'un Anıtı'na çelenk koyacak, Özbekistan Expo Merkezi'nde "Türkiye-Özbekistan İş Forumu"nda iş adamlarına hitap edecek ve onuruna verilecek akşam yemeğine katılacak.

(Taşkent)

EKONOMİ

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Hilton İstanbul Bomonti Oteli'nde "Enflasyon Raporu 2018-II Bilgilendirme Toplantısı" düzenleyecek.

(İstanbul/10.30)

2- TÜİK, mart ayına ilişkin dış ticaret ile ocak-mart dönemi turizm istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gelişmeler izleniyor.

(İdlib/Azez/Afrin)

GÜNCEL

1- FETÖ davaları

- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde gerçekleştirilen eylemlere ilişkin 473 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- Darbe girişiminde, aralarında Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da bulunduğu 34 kişinin şehit edildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin, haklarında 37'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen 133'ü tutuklu 143 sanığın yargılanmasına, İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesince Büyükçekmece Mimar Sinan Spor Salonu'nda devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

- Darbe girişimi sırasında Siirt Valiliğini abluka altına almaya çalışan rütbeli askerlerin de aralarında bulunduğu 88'i tutuklu 332 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edilecek.

(Siirt/09.00)

SPOR

1- Avrupa Güreş Şampiyonası, Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde grekoromen stil eleme müsabakalarıyla başlayacak.

- Şampiyonanın ilk gününde Türkiye adına 55 kiloda Ekrem Öztürk, 63 kiloda Rahman Bilici, 77 kiloda Serkan Akkayun, 87 kiloda Metehan Başar ve 130 kiloda Rıza Kayaalp mindere çıkacak.

(Kaspiysk/11.00)

2- Spor Toto Süper Lig'de 31. haftanın son maçında Bursaspor ile Atiker Konyaspor, Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(Bursa/20.00)

3- TEB BNP Paribas İstanbul Open uluslararası erkekler tenis turnuvasında ana tablo müsabakaları Garanti Koza Park'ta başlayacak.

(İstanbul/12.30)

4- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi üçüncü ve son maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor ile Mersin Büyükşehir Belediyespor, Antakya Spor Salonu'nda karşılaşacak.

(Hatay/18.00)

5- Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Fair Play Komisyonu tarafından belirlenen Türkiye Fair Play Ödülleri'nin 2017 yılı kazananları Olimpiyatevi'nde gerçekleştirilecek basın toplantısıyla açıklanacak.

(İstanbul/11.30)

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30 NİSAN 2018 AA GÜNDEM ÖZETİ

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