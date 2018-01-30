GÜNDEM ÖZETİ / 30 Ocak 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde terör örgütleri PYD/PKK ve DEAŞ'a yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı ve yansımaları takip ediliyor.
2- Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, TBMM Genel Kurulunda Zeytin Dalı Harekatı hakkında milletvekillerini bilgilendirecek.
(TBMM/15.00)
3- AK Parti, CHP ve HDP Meclis Grup toplantıları düzenlenecek.
(TBMM/11.15/13.30/12.30)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, yatırım ortamını iyileştirmek amacıyla hazırlanan reform paketini Çankaya Köşkü'nde basın toplantısıyla açıklayacak.
(Ankara/09.00)
2- Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Pakistan Pencap Eyaleti Sağlık Hizmetleri Bakanı Khawaja Imran Nazir ve beraberindeki heyeti bakanlıkta kabul edecek, ardından iki bakan ortak basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/10.00)
EKONOMİ
1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Ankara Otel'de, Türkiye'de Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Uygunluk Değerlendirme Faaliyetleri Çalıştayı'na katılacak.
(Ankara/09.30)
2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya, bu yılın ilk enflasyon raporu bilgilendirme toplantısında sunum yapacak.
(Ankara/10.30)
3- TÜİK, ocak ayı ekonomik güven endeksini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- Rusya'da düzenlenen Suriye Ulusal Diyalog Kongresi, takip ediliyor.
(Soçi)
GÜNCEL
1- FETÖ Davaları
- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayındaki faaliyetlere ilişkin 534 kişinin yargılandığı davaya Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.
(Ankara/09.30)
- Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin internet ortamında yayımlanmasıyla ilgili Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) elebaşı Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu 171 şüpheli hakkında açılan davanın görülmesine Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Ankara/09.30)
- FETÖ'nün darbe girişiminde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün kapatılması sırasında çıkan olaylarda 3 kişinin şehit edilmesi, 49 kişinin de yaralanmasına ilişkin 15 tutuklu sanığın yargılanmasına, İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesince Büyükçekmece Mimar Sinan Spor Salonu'nda devam edilecek.
(İstanbul/10.00)
- Darbe girişimi sırasında aralarında Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da bulunduğu 34 kişinin şehit edildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin haklarında 37'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen 135'i tutuklu 143 sanığın yargılanması Silivri'de sürecek.
(İstanbul/10.00)
- Darbe girişiminde TRT'nin Harbiye'deki binasının işgal edilmesi ve sonrasında çıkan olaylarda 3 kişinin ölümü, 50 kişinin yaralanması ile Taksim Meydanı'nın kontrol altına alınmaya çalışılması sırasında 39 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olaylara ilişkin dosyaların birleştirilmesi sonrası 131 sanığın yargılandığı dava, Silivri'de devam edecek.
(İstanbul/10.00)
- Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 85 sanığın yargılanmasına İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(İstanbul/11.00)
- Sakarya'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu tutuksuz 24 polisin, Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanmasına devam edilecek.
(Sakarya/13.30)
- Düzce'de FETÖ/PDY'nin "çatı yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 36'sı tutuklu, 18'i firari 77 sanığın, 2. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanmasına devam edilecek.
(Düzce/10.30)
SPOR
1- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Beşiktaş ile Gençlerbirliği, Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/20.30)
2- Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 13. haftasında, D Grubu'nda Beşiktaş Sompo Japan, Almanya ekibi Telekom Basket'i konuk edecek. C Grubu'nda ise Banvit, deplasmanda İspanya temsilcisi Movistar Estudiantes ile karşılaşacak.
(İstanbul/20.00/Torrejon de Ardoz/22.30)
3- Basketbolda FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. tur 5. hafta maçında I Grubu'nda İstanbul Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Rusya'nın Nizhny ekibiyle karşılaşacak.
(Novgorod/19.00)
4- Hentbolda Erkekler Türkiye Kupası 2. turunda A ve D Grubu müsabakaları Ankara ve Adıyaman'da başlayacak.
5- Hentbolda Kadınlar Türkiye Kupası 2. turunda A, B ve C Grubu müsabakaları Ankara, Rize ve Trabzon'da sürüyor.
***
Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.
(AA)
Pentagon'dan yeni açıklama: Tek muhatabımız Menbiç Askeri Konseyi
Karadeniz'de tehlikeli yakınlaşma!
Kendisini taciz eden babasını av tüfeğiyle vurdu
Eskişehir'i ayağa kaldıran karar! Yüzlerce kişi zincir oluşturdu
Dayak yiyen kadını kurtarmak isterken canından oldu! Genç futbolcunun feci ölümü
Bahçeli'den çok sert sözler: CHP, PKK'yla yatmış PYD-YPG ile uyanmıştır
10 yaşındaki kızı tacize uğramıştı! Kararı duyunca fenalaştı
Dondurucu soğukta at sırtında kaplıca!
CHP'li Öztürk Yılmaz: Alayınıza başkaldırıyorum!
Elon Musk 'zombilerle savaşta kullanılacak' alev makinesini tanıttı!
Nehrin öte yakasından Kuzey Kore
Bilgisayarınızı Bitcoin madenine çeviren Youtube virüsü
Okuyucu Yorumları 0 yorum