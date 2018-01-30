GÜNDEM ÖZETİ / 30 Ocak 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde terör örgütleri PYD/PKK ve DEAŞ'a yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı ve yansımaları takip ediliyor. 2- Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, TBMM Genel Kurulunda Zeytin Dalı Harekatı hakkında milletvekillerini bilgilendirecek. (TBMM/15.00) 3- AK Parti, CHP ve HDP Meclis Grup toplantıları düzenlenecek. (TBMM/11.15/13.30/12.30) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, yatırım ortamını iyileştirmek amacıyla hazırlanan reform paketini Çankaya Köşkü'nde basın toplantısıyla açıklayacak. (Ankara/09.00) 2- Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Pakistan Pencap Eyaleti Sağlık Hizmetleri Bakanı Khawaja Imran Nazir ve beraberindeki heyeti bakanlıkta kabul edecek, ardından iki bakan ortak basın toplantısı düzenleyecek. (Ankara/10.00) EKONOMİ 1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Ankara Otel'de, Türkiye'de Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Uygunluk Değerlendirme Faaliyetleri Çalıştayı'na katılacak.

(Ankara/09.30) 2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya, bu yılın ilk enflasyon raporu bilgilendirme toplantısında sunum yapacak. (Ankara/10.30) 3- TÜİK, ocak ayı ekonomik güven endeksini açıklayacak. (Ankara/10.00) DÜNYA-DİPLOMASİ 1- Rusya'da düzenlenen Suriye Ulusal Diyalog Kongresi, takip ediliyor. (Soçi) GÜNCEL 1- FETÖ Davaları - FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayındaki faaliyetlere ilişkin 534 kişinin yargılandığı davaya Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek. (Ankara/09.30) - Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin internet ortamında yayımlanmasıyla ilgili Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) elebaşı Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu 171 şüpheli hakkında açılan davanın görülmesine Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek. (Ankara/09.30) - FETÖ'nün darbe girişiminde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün kapatılması sırasında çıkan olaylarda 3 kişinin şehit edilmesi, 49 kişinin de yaralanmasına ilişkin 15 tutuklu sanığın yargılanmasına, İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesince Büyükçekmece Mimar Sinan Spor Salonu'nda devam edilecek.

(İstanbul/10.00) - Darbe girişimi sırasında aralarında Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da bulunduğu 34 kişinin şehit edildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin haklarında 37'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen 135'i tutuklu 143 sanığın yargılanması Silivri'de sürecek. (İstanbul/10.00) - Darbe girişiminde TRT'nin Harbiye'deki binasının işgal edilmesi ve sonrasında çıkan olaylarda 3 kişinin ölümü, 50 kişinin yaralanması ile Taksim Meydanı'nın kontrol altına alınmaya çalışılması sırasında 39 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olaylara ilişkin dosyaların birleştirilmesi sonrası 131 sanığın yargılandığı dava, Silivri'de devam edecek. (İstanbul/10.00) - Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 85 sanığın yargılanmasına İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek. (İstanbul/11.00) - Sakarya'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu tutuksuz 24 polisin, Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanmasına devam edilecek.