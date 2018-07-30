GÜNDEM ÖZETİ / 30 Temmuz 2018

1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

- 15 Temmuz darbe girişiminde Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 159 sanığın yargılandığı davanın görülmesine, İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nce devam edilecek.

(İstanbul/11.00)

- Darbe girişimi sırasında Harp Akademileri Komutanlığı'ndaki faaliyetlerle Akademi Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu'nun kaçırılarak cezaevine konulmasına ilişkin 126 sanığın yargılanması, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce sürdürülecek.

(İstanbul/11.00)

SPOR

1- Avrupa Gençler Paletli Yüzme Şampiyonası, Beylikdüzü Spor Kompleksi'nde başlayacak.

(İstanbul/09.30)

2- Kulüplerin yeni sezon hazırlıkları ve transfer çalışmaları izleniyor.

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