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GÜNDEM ÖZETİ / 30 Temmuz 2018

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 00:09 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak.

(Ankara/11.00)

EKONOMİ

1- TÜİK, temmuz ayı ekonomik güven endeksi ve mayıs ayı inşaat maliyet endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Anadolu Ajansı Finans Masası'na konuk olacak.

(İstanbul/11.00 )

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Humus)

GÜNCEL

1- FETÖ davaları...

- FETÖ'nün darbe girişimi sonrasında meslekten ihraç edilen ve tutuklanan eski yüksek yargıçların yargılandığı davada eski HSYK üyesi Ahmet Berberoğlu, Yargıtay 9. Ceza Dairesinde hakim karşısına çıkacak.

(Ankara/09.30)

- Darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 151 kişinin, Ankara 17.Ağır Ceza Mahkemesince yargılandığı davada sanıklar son savunmalarını yapacak.

(Ankara/09.30)

- 15 Temmuz darbe girişiminde Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 159 sanığın yargılandığı davanın görülmesine, İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nce devam edilecek.

(İstanbul/11.00)

- Darbe girişimi sırasında Harp Akademileri Komutanlığı'ndaki faaliyetlerle Akademi Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu'nun kaçırılarak cezaevine konulmasına ilişkin 126 sanığın yargılanması, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce sürdürülecek.

(İstanbul/11.00)

SPOR

1- Avrupa Gençler Paletli Yüzme Şampiyonası, Beylikdüzü Spor Kompleksi'nde başlayacak.

(İstanbul/09.30)

2- Kulüplerin yeni sezon hazırlıkları ve transfer çalışmaları izleniyor.

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30 Temmuz 2018 AA Gündem Özeti

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