GÜNDEM ÖZETİ / 31 Aralık 2017

(Ankara/19.00/23.45)

SPOR

1- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftası, Beşiktaş Sompo Japan-Fenerbahçe Doğuş, Banvit-Gaziantep Basketbol, Anadolu Efes-Darüşşafaka,

Yeşilgiresun Belediyespor-Trabzonspor maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/13.00/17.00/Balıkesir/15.15/Giresun/19.30)

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(AA)