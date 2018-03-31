GÜNDEM ÖZETİ / 31 Mart 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gelişmeler izleniyor. (İdlib/Azez/Afrin) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, İmam Hatip Liseleri Mezunları Derneğince düzenlenen "Gençlerle Yürüyüş" etkinliğine katılacak. (Kocaeli/08.00) 2- Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Atatürk Üniversitesi Oditoryum Salonu'nda düzenlenecek olan AK Parti 5. Erzurum İl Gençlik Kolları Kongresi'ne iştirak edecek ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek. (Erzurum/14.00/16.30) 3- Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, partisinin Mustafakemalpaşa ilçe binası açılışını yapacak, ilçe yönetimi ile istişare toplantısı gerçekleştirecek, engelsiz yaşam merkezi ile sahil yürüyüş yolunun açılışına katılacak ardından 3. Artvin Günleri ve asker uğurlama programına iştirak edecek. (Bursa/10.00-20.00) 4- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TÜGVA Gaziantep Genç Yöneticiler Okulu'nun açılışına katılacak, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Gaziantep/14.15/16.00) 5- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Polatlı İlçe Danışma Kurulu Toplantısı'na katılacak. (Ankara/19.00) 6- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve Kalınma Bakanı Lütfi Elvan, il milli eğitim müdürleriyle bir araya gelecek, Mersin Üniversitesinde Eğitim Fakültesinin açılışı ve cami temel atma töreni ile "Şehadet Bilinci ve Mehmet Kiraz" temalı konferansa iştirak ederek, ardından çeşitli temaslarda ve ziyaretlerde bulunacak. (Mersin/10.00-17.00) 7- Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan üçlü görüşme toplantısı ve savunma alanında iş birliği mutabakat muhtırasının imza törenine katılacak, basın açıklaması yapacak. (Giresun/11.00/13.00/13.20) 8- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Büyükşehir Belediyesi Melikgazi Katlı Kavşağı açılış törenine, partisinin Kocasinan ve Melikgazi İlçe Kadın Kolları Kongresine, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Yeni Derslikler Kompleksi'nin temel atma törenine katılacak. (Kayseri/11.00-16.30)

9- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Organize Sanayi Bölgesi iş adamları ile bir araya gelecek, valiliği, partisinin il başkanlığını, Tekstilkent'i, Urartu Müzesi'ni, OSB Çağrı Merkezi'ni ziyaret edecek, partisinin il başkanlığınca düzenlenen Vefa Buluşması programında bulunacak. (Van/11.20-16.00) 10- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, partisinin İl Gençlik Kolları Kongresi ile Sultan Suyu Harası'nda düzenlenen Geleneksel Türk Okçuluğu Bölge Elemeleri 6. Fetih Kupası etkinliklerine katılacak. (Malatya /11.00/14.30) EKONOMİ 1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 2023’e Doğru TÜBİTAK ile Geleceğe Bakış programına katılacak. (Kocaeli/09.30) 2- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği ile yapılacak toplantıya ve IPARD-2 kapsamında hibe alacak proje sahipleriyle gerçekleştirilecek sözleşme imzalama törenine iştirak edecek. (Mersin/12.00/14.30) 3- ​Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, AK Parti'nin Merkezefendi ve Pamukkale Kadın Kolları kongrelerine ile Denizli İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliğinin İhracatın Yıldızları Ödül Töreni ve Denizli İl Teşkilatının vefa yemeğine katılacak.

(Denizli/10.30-19.00) SPOR 1- Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği, Antalyaspor-Bursaspor ve Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor maçları oynanacak. (Malatya/13.30/Antalya/16.00/İstanbul/19.00) 2- Galatasaray Kulübü Yıllık Olağan Mali Genel Kurul toplantısı Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde yapılacak. (İstanbul/10.00) 3- Spor Toto 1. Lig'in 29. haftası, Ümraniyespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Akın Çorap Giresunspor-Altınordu ve Boluspor-Gaziantepspor maçlarıyla başlayacak. (İstanbul/13.00/Giresun/Bolu/15.00) 4- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 23. haftasında Beşiktaş Sompo Japan-Banvit, Trabzonspor-Pınar Karşıyaka, Demir İnşaat Büyükçekmece-Fenerbahçe Doğuş ve Sakarya Büyükşehir Belediyespor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçları oynanacak. (İstanbul/13.00/Trabzon/15.15/İstanbul/17.00/Sakarya/20.15) 5- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Adana ASKİ-Beşiktaş, Mersin Büyükşehir Belediyespor-BOTAŞ, Galatasaray-Abdullah Gül Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi-Yakın Doğu Üniversitesi karşılaşmaları yapılacak.