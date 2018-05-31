GÜNDEM ÖZETİ / 31 Mayıs 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yıldız Park Tesisleri'nde STK temsilcileriyle bir araya gelecek, Grande Ottoman'da iftar programına katılacak.
(Çorum/11.00/Amasya/20.07)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Sorgun seçim irtibat bürosunun açılışına ve "Vefa İftarı"na iştirak edecek.
(Yozgat/13.30/20.00)
2- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Büyükşehir Belediyesince düzenlenen engellilere medikal malzeme dağıtım törenine katılacak.
(Gaziantep/17.00)
3- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Organize Sanayi Bölgesi yönetimini ziyaret edecek, Yıldız Sarayı Vakfının iftar programına iştirak edecek.
(İstanbul/16.00/20.00)
4- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Bergama'da DSİ tesisleri toplu temel atma ve açılış töreni ile sahur programına katılacak, AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak.
- Eroğlu, Valiliği ve Salihli esnafını ziyaret edecek, Alaşehir'de DSİ tesisleri toplu temel atma ve açılış töreni ile iftar programına iştirak edecek.
(İzmir/01.00-13.00/Manisa/15.00-20.30)
5- CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Yunanistan ve Bulgaristan'da bazı Türk STK'lerini ziyaret edecek ve temaslarda bulunacak.
(Gümülcine/Kırcaali)
EKONOMİ
1- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, OECD İstanbul Merkezinin açılışına ilişkin imza törenine katılacak.
(Paris)
2- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Sondaj Gemisini Akdeniz’e Uğurlama Töreni"ne iştirak edecek.
(Kocaeli / 14.00)
3- Maliye Bakanı Naci Ağbal, Ankara Ticaret Odası Meclis Toplantısı'na katılacak.
(Ankara/ 14.00)
4- TÜİK, nisan ayı dış ticaret istatistikleriyle motorlu kara taşıtları verilerini duyuracak.
(Ankara/10.00)
5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, finansal istikrar raporu ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00/14.30)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.
(Halep/İdlib/Humus)
GÜNCEL
1- Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Yargıtayın 150. kuruluş yıl dönümü ve Türk Ceza Hukuku reformunun 13. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Bilkent Otel'de düzenlenecek "13. Ceza Hukuku Günleri" etkinliğine katılacak.
(Ankara/17.00)
2- FETÖ davaları
- Darbe girişiminde Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 95'i tutuklu 159 sanığın yargılanmasına, İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde devam edilecek.
(İstanbul/10.00)
- Darbe girişiminde, aralarında Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da bulunduğu 34 kişinin şehit edildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin haklarında 37'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen 133'ü tutuklu 143 sanığın yargılanmasına İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde devam edilecek.
(İstanbul/10.00)
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- Darbe girişiminde İstanbul Valiliğini işgal etmek isteyen 12'si tutuklu 14'ü rütbeli 90 askerin yargılanmasına İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince Bakırköy Adliyesi'ndeki duruşma salonunda devam edilecek.
(İstanbul/10.00)
- Darbe girişiminde Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada 52'si tutuklu, 12'si firari 87 sanığın yargılanmasına devam edilecek.
(Kocaeli/09.30)
- 15 Temmuz gecesi gözaltına alınan ilk isim olan, çantasında "sıkıyönetim atama listeleri" ve "yeni yapılanma" dokümanı ele geçirilen eski Bursa Jandarma Alay Komutanı albay Yurdakul Akkuş ile 15 sanığın yargılandığı dava, 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.
(Bursa/10.00)
SPOR
1- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Tunus ile İsviçre'nin Cenevre kentinde 1 Haziran Cuma günü oynanacak hazırlık maçı öncesi Colovray Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek; milliler, maç öncesi son çalışmasını aynı statta yapacak.
(Cenevre/13.30/Nyon/19.30)
2- A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Uluslar Ligi'nde Sırbistan'ın Kraljevo şehrinin ev sahipliği yapacağı 3. hafta üçüncü ve son maçında Sırbistan ile karşılaşacak.
(Kraljevo/21.00)
3- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında Anadolu Efes ile TOFAŞ, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/20.45)
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