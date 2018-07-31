GÜNDEM ÖZETİ / 31 Temmuz 2018

2 - Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

(İstanbul/11.00)

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- Darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 151 kişinin yargılandığı davanın görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

2- Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015'te düzenlenen ve 100 kişinin hayatını kaybettiği çifte intihar saldırısına ilişkin Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda görülen davada sanıklar, esas hakkındaki savunmalarını yapacak.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçları başlayacak.

2- Kulüpler Birliği Vakfı Toplantısı yapılacak.

(İstanbul/14.00)

3- FIBA 18 Yaş Altı Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, Rusya ile karşılaşacak.

(Ventspils/16.15)

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