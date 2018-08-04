GÜNDEM ÖZETİ / 4 Ağustos 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Atatürk Kültür Merkezi'yle Rami Kışlası'nda incelemelerde bulunacak ve Beyazıt Devlet Kütüphanesi'ni ziyaret edecek.

(İstanbul/14.00/15.00/16.00)

2- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kulu ilçesinde cami açılışına katılacak, Konya Valiliğini ziyaret edecek.

( Konya/10.00/12.00)

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Elmadağ'da Ankara-Sivas YHT Hattı inşaatından incelemelerde bulunacak.

(Ankara/12.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Humus)

SPOR

1- Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Akhisarspor Teknik Direktörü Safet Susic ile takım kaptanları, TFF Süper Kupa maçı öncesi Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda ortak basın toplantısına katılacak.

(Konya/17.00)

2- Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Almanya'nın başkenti Berlin'de yapılacak Avrupa Atletizm Şampiyonası'yla ilgili milli atletler Ramil Guliyev, Eda Tuğsuz, Yasmani Copello ve Özlem Kaya ile Olimpiyatevi'nde basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/11.00)

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