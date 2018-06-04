GÜNDEM ÖZETİ / 4 Haziran 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ağırlayacak, OSTİM'de Türkiye Ekonomisi ve İş Dünyasının Sorunları Toplantısı'na iştirak edecek, Batıkent'te STK temsilcileriyle bir araya gelecek ve Yenimahalle Ragıp Tüzün Parkı'nda düzenlenecek iftara katılacak.
(Ankara/11.30/13.30/14.30/20.20)
2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AA Editör Masası'nın konuğu olacak.
(Ankara/10.30)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, ATO Kongre Merkezi'nde düzenlenecek "Çevre Yatırımları Açılış Töreni"ne katılacak.
(Ankara/11.30)
2- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, JW Marriott Hotel'de "Türk Eximbank Kaynağından Seyahat Acentaları Destek Kredisi Protokolü İmza Töreni"ne iştirak edecek.
(Ankara/12.00)
3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vilayetler Evi'nde düzenlenecek Belediye Başkan Vekilleri 5. Değerlendirme Toplantısı'na, Hasan Doğan Stadyumu'nda Çarşı ve Mahalle Bekçileri Yemin Töreni'ne katılacak.
(Ankara/09.00/12.00)
4- CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Kars ve Van'da düzenlenecek mitinglerde konuşacak.
(Kars/11.00/Van/13.30)
EKONOMİ
1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Gebze TÜBİTAK Marmara Teknokent'te Birleşmiş Milletlerin En az Gelişmiş Ülkeler Teknoloji Bankası Açılış Töreni'ne katılacak.
(Kocaeli/09.30)
2- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Hayvancılık Bölgesi Temel Atma Töreni'ne iştirak edecek.
(Kars/11.00)
3- TÜİK, mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerikalı mevkidaşı Mike Pompeo ile görüşecek ve bazı düşünce kuruluşlarının programlarına katılacak.
(Washington)
2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukası altında bulunan bölgelerdeki durum takip ediliyor.
(Halep/İdlib/Humus)
GÜNCEL
1- FETÖ davaları
- Darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahında meydana gelen olaylara ilişkin 243 kişi hakkında açılan davanın görülmesine Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Ankara/09.30)
- 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayındaki eylemlere ilişkin davada, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 521 sanığın yargılanmasına 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Ankara/09.30)
- Darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada 52'si tutuklu, 12'si firari 87 sanığın yargılanmasına devam edilecek.
(Kocaeli/09.30)
- Bolu'da 28'i tutuklu 71 sanığın yargılandığı FETÖ'nün emniyet yapılanması davası görülecek.
(Bolu/10.00)
SPOR
1- 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası Bağcılar Olimpik Spor Kompleksi'nde başlayacak. Şampiyonanın ilk gününde grekoromen stil 55, 63, 77, 87 ve 130 kilolarda elemeler ve yarı final müsabakaları yapılacak.
(İstanbul/10.30/18.00)
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