GÜNDEM ÖZETİ / 4 Haziran 2018

2- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, JW Marriott Hotel'de "Türk Eximbank Kaynağından Seyahat Acentaları Destek Kredisi Protokolü İmza Töreni"ne iştirak edecek.

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ağırlayacak, OSTİM'de Türkiye Ekonomisi ve İş Dünyasının Sorunları Toplantısı'na iştirak edecek, Batıkent'te STK temsilcileriyle bir araya gelecek ve Yenimahalle Ragıp Tüzün Parkı'nda düzenlenecek iftara katılacak.

2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukası altında bulunan bölgelerdeki durum takip ediliyor.

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerikalı mevkidaşı Mike Pompeo ile görüşecek ve bazı düşünce kuruluşlarının programlarına katılacak.

2- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Hayvancılık Bölgesi Temel Atma Töreni'ne iştirak edecek.

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Gebze TÜBİTAK Marmara Teknokent'te Birleşmiş Milletlerin En az Gelişmiş Ülkeler Teknoloji Bankası Açılış Töreni'ne katılacak.

(Ankara/09.30)

- 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayındaki eylemlere ilişkin davada, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 521 sanığın yargılanmasına 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- Darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada 52'si tutuklu, 12'si firari 87 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

(Kocaeli/09.30)

- Bolu'da 28'i tutuklu 71 sanığın yargılandığı FETÖ'nün emniyet yapılanması davası görülecek.

(Bolu/10.00)

SPOR

1- 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası Bağcılar Olimpik Spor Kompleksi'nde başlayacak. Şampiyonanın ilk gününde grekoromen stil 55, 63, 77, 87 ve 130 kilolarda elemeler ve yarı final müsabakaları yapılacak.

(İstanbul/10.30/18.00)

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