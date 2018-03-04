GÜNDEM ÖZETİ / 4 Mart 2018

(Ankara/15.00/İstanbul/16.00/17.00/Afyonkarahisar/18.00)

6- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Nilüfer Belediyespor ile Eczacıbaşı VitrA, Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda karşılaşacak.

(Bursa/17.30)

7- Voleybolda Efeler Ligi baraj etabı 1. devre ikinci gün maçlarında TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik-İnegöl Belediyespor, Beşiktaş-Jeopark Kula Belediyespor karşı karşıya gelecek.

(Afyonkarahisar/13.00/15.00)

8- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi baraj etabı 1. devre ikinci gün maçlarında İlbank-Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas, Çanakkale Belediyespor-Seramiksan karşılaşacak.

(Balıkesir/14.00/16.00)

9- Hentbol Erkekler Süper Lig'de 20. hafta karşılaşmaları yapılacak.

10- Futbolda TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 25. hafta müsabakaları tamamlanacak.

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