GÜNDEM ÖZETİ / 4 Mayıs 2018

3- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Eğitim Yönetimi ve Kalite" seminerine katılacak, 15 Temmuz Gaziler Platformu'na ziyarette bulunacak, Şehit Mehmet Güder İmam Hatip Lisesi Millet Kütüphanesi'nin açılışına ve "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yarışması Ödül Töreni"ne iştirak edecek.

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, restorasyonu tamamlanan Siviş Camisi'nin yeniden ibadete açılış törenine iştirak edecek.

1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistikleri ile nisan ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu açıklayacak.

2- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türkiye-Irak 18. Dönem KEK Toplantısı'na ve Mutabakat Zaptı İmza Töreni'ne iştirak edecek.

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde İstanbul Gençlik Festivali'ne katılacak.

4- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Burdur'da AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, DSİ tesisleri toplu temel atma ve açılış merasimlerine katılacak, ardından Isparta'da valiliğe, esnafa ve partisinin il başkanlığına ziyarette bulunacak.

(Halep/İdlib/Humus)

2- Filistinliler, Gazze sınırında İsrail işgaline karşı Büyük Dönüş Yürüyüşü düzenleyecek.

(Gazze)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, 2. Orta Doğu ve Kuzey Afrika Ülkeleri (MENA) Karadeniz Turizm ve Yatırım Zirvesi açılış programına, Ordu Kültür, Turizm ve Medya Çalıştayı'na, AK Parti İl Başkanlığı istişare toplantısına, Ünye Tanıtım Filmi Lansmanı'na katılacak.

(Ordu/10.30-19.00)

GÜNCEL

1- FETÖ davaları

- Akıncı Üssü darbe girişimi davasında 473 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda devam edilecek.

(Ankara/ 09.30)

- Darbe girişimine ilişkin eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 73 jandarma personeli ile terör örgütünün jandarma yapılanmasında sözde "abilik" yaptığı belirtilen 19'u sivil olmak üzere 64'ü tutuklu 92 sanığın yargılanmasına İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

- Darbe girişiminde, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgali ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin 14'ü eski polis 117 sanığın yargılanması, İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesince, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde sürecek.