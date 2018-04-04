GÜNDEM ÖZETİ / 4 Nisan 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gelişmeler izleniyor. (İdlib/Azez/Afrin) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- AB Bakanı Ömer Çelik, TBMM Dışişleri Komisyonunda sunum yapacak. (TBMM/11.00) 2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kütahya Valiliğini ziyaretinin ardından Kütahya ve Tavşanlı Atıksu Arıtma tesisleri açılışı, toplu temel atma töreni ve AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak. (Kütahya/11.45-18.00) 3- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Madde Bağımlılığını Araştırma Komisyonu toplantısına iştirak edecek. (TBMM/10.00/15.00) 4- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sürücülere yönelik "Güvenli Sürüş Kuralları Eğitimi" programına katılacak. (Ankara/10.00) 5- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Yurtdışı Lisansüstü Öğrenim Bursluluk Programı ile Engelli Vatandaşların E-KPSS ve Kura Yöntemiyle Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Yerleştirme Töreni'ne katılacak.

(Ankara/12.00/14.00) 6- TBMM'den - Genel Kurulda, bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin kanun tasarıları görüşülecek. - KİT Komisyonunda, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü ile Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğünün 2015-2016 hesapları ele alınacak. (TBMM/14.00/11.00/12.30) 7- MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in vefatının 21. yılı dolayısıyla Beştepe'deki anıt mezarda anma töreni düzenlenecek. (Ankara/10.00) EKONOMİ 1- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Haliç Kongre Merkezi'ndeki Turkcell Teknoloji Zirvesi'ne katılacak. - Özlü daha sonra, Grand Cevahir Otel'de Su ve Atık Su Sektöründe Yerli Ürün Çalıştayı'na iştirak edecek. (İstanbul/09.00/11.30) 2- Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Samsun'da Karadeniz Bölgesi İstişare Toplantısı'na katılacak ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek. (Samsun/09.30/13.00/13.30) 3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mart ayı enflasyon değerlendirmesini açıklayacak.

(Ankara/10.00) 4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mart ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu açıklayacak. (Ankara/14.30) DÜNYA-DİPLOMASİ 1- Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Liberal Demokrat Parti (LDP) Genel Sekreteri ve Japonya-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Toshihiro Nikai ile bir araya gelecek, Japonya Başbakanı Şinzo Abe tarafından kabul edilecek, İçişleri ve İletişim Bakanı Seiko Noda ile görüşecek. - Akdağ, İstanbul-Şimonoseki kardeş şehir ilişkisi vesilesiyle verilecek resepsiyona katılacak. (Tokyo) GÜNCEL 1- FETÖ Davaları - Darbe girişimi sonrasında görevlerinden ihraç edilen ve tutuklanan yüksek yargı üyelerinin yargılandığı davaya, Yargıtay 9. Ceza Dairesinde devam edilecek. (Ankara/09.00) - FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 sanığın yargılandığı "çatı" davasının görülmesi Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde sürdürülecek. (Ankara/09.00) - Darbe girişiminde Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 158 sanığın yargılandığı davaya Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.00) - Ankara Garı önünde 102 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla ilgili 36 sanığın yargılandığı dava Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde sürdürülecek. (Ankara/09.00) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 51'i tutuklu, 12'si firari 86 sanığın, 5. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanmasına devam edilecek. (Kocaeli/09.00) - Siirt'te, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Valiliği abluka altına almaya çalışan, aralarında rütbeli askerlerin de bulunduğu 88'i tutuklu 332 sanığın yargılandığı davanın görülmesi sürecek. (Siirt / 09.30) - 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan dönemin 2. Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi Komutanı tümgeneral Atilla Darendeli, 8. Ana Jet Üssü Komutanı tuğgeneral Deniz Kartepe ve 2. Birleştirilmiş Hava Hareket Merkezi Amiri kurmay albay Bülent Gürdoğan’ın yargılanmasına Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Diyarbakır / 09.30) - FETÖ'nün darbe girişiminde Tuzla Orhanlı Gişeleri'nde meydana gelen olaylarla ilgili 65 sanığın yargılanmasına Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde devam edilecek. (İstanbul/10.00) - Darbe girişimi sırasında Harp Akademileri Komutanlığındaki faaliyetler ve eylemlerle Akademi Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu'nun kaçırılarak cezaevine konulmasına ilişkin, aralarında 3 generalin de bulunduğu 116'sı tutuklu, 1'i firari 122 sanığın yargılanması, Silivri'deki Alibey Spor Salonu'nda sürecek. (İstanbul/10.00) - Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün kapatılması sırasında çıkan olaylarda 3 kişinin şehit edilmesi, 49 kişinin de yaralanmasına ilişkin 15 tutuklu sanığın yargılanmasına İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesince Büyükçekmece'deki Mimar Sinan Spor Salonu'nda devam edilecek. (İstanbul/10.00) - FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin "ana darbe" davasında tutuklu 14 sanığın yargılanması, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Büyük Salon'da sürecek. (İstanbul/10.00) - Darbe girişimine ilişkin Selimiye'de bulunan 1. Ordu Komutanlığında yaşananlar ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünün Üsküdar yerleşkesinin ele geçirilmeye çalışılmasına ilişkin 40'ı tutuklu 128 sanığın yargılanmasına Bakırköy'de devam edilecek.

(İstanbul/10.00) SPOR 1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri" törenine katılacak. (İstanbul/19.30) 2- UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Liverpool-Manchester City ve Barcelona-Roma maçları oynanacak. (Liverpool/Barcelona/21.45) 3- Voleybol Kadınlar Challenge Kupası finali ilk maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla karşılaşacak. (Atina/18.30) 4- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Pınar Karşıyaka, İspanya'nın UCAM Murcia takımına konuk olacak. (Murcia/21.30) 5- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor-İstanbul Üniversitesi, Abdullah Gül Üniversitesi-Fenerbahçe, Canik Belediyespor-OGM Ormanspor, Yakın Doğu Üniversitesi-Beşiktaş ve Galatasaray-Adana ASKİ maçları yapılacak. (Hatay/15.00Kayseri/17.00/Samsun/18.00/İstanbul/19.00/19.00) 6- Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçları oynanacak. 7- Voleybol Efeler Ligi play-off turu 3-4.'lük maçında İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile Galatasaray HDI Sigorta karşılaşacak.