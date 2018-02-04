GÜNDEM ÖZETİ / 4 Şubat 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- CHP'nin Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen 36. Olağan Kurultayı'nın ikinci gününde Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelikleri için seçim yapılacak. (Ankara/10.00) 2- Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Suriye'nin Afrin ilçesini işgal eden terör örgütü PYD/PKK'ya yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gelişmeler izleniyor. (İdlib/Azez/Afrin) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Tokat İl Gençlik Kolları 5. Olağan Kongresi'ne katılacak, valiliği ziyaret edecek. (Tokat/ 13.00/14.30) 2- Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, İstanbul Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Toplantısı'na iştirak edecek. (İstanbul/10.00) 3- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin il teşkilatını ve Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, 1923 Projenin Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'ne katılacak. (Mersin/13.15/14.00/15.15) 4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Mahir Ünal, STK'ler ile istişare toplantısı ve Kadın Kolları 5. Olağan İl Kongresi'ne katılacak, Yedikuyular Kayak Tesisi'ni ziyaret edecek, Dulkadiroğlu Gençlik Kolları 5. Olağan İlçe Kongresi ve Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenecek iş adamları toplantısına iştirak edecek.

(Kahramanmaraş/10.45/18.00) 5- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kadın Kolları İl Kongresi'ne, Gençlik Kolları Kongresi'ne ve partisinin il başkanlığınca düzenlenen vefa yemeğine katılacak. (Aksaray/13.30/Niğde/16.00/18.30) 6- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, partisinin il başkanlığı ile belediye başkanlığını ziyaret edecek, 5. Olağan İl Gençlik Kolları Kongresine iştirak edecek, şehit ailesi ziyaretinde bulunacak. (Kastamonu/11.00/12.00/14.00/16.00) 7- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, "Sosyal Politikalarda Gönül Adımları Gaziantep'i Dinliyoruz" programına katılacak, Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret ederek belediyeye ait Mutlu Kafe'nin açılışını yapacak ve çeşitli ziyaretler gerçekleştirecek. (Gaziantep/09.30-17.00) DÜNYA-DİPLOMASİ 1- Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde halk, liderini belirlemek için ikinci turda sandık başına gidecek. (Lefkoşa/Limasol) SPOR 1- Spor Toto Süper Lig'de 20. haftaya, Osmanlıspor-Kayserispor, Kasımpaşa-Teleset Mobilya Akhisarspor, Atiker Konyaspor-Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor-Galatasaray müsabakalarıyla devam edilecek.

(Ankara/İstanbul/13.30/Konya/16.00/Sivas/19.00) 2- Hentbol Kadınlar EHF Kupası C Grubu 5. hafta maçında Kastamonu Belediyespor, Danimarka'nın Viborg takımını konuk edecek. (Kastamonu/17.00) 3- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 17. hafta, Fenerbahçe Doğuş-Anadolu Efes, Demir İnşaat Büyükçekmece-İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Pınar Karşıyaka-Gaziantep Basketbol, Trabzonspor-Sakarya Büyükşehir Belediyespor müsabakalarıyla tamamlanacak. (İstanbul/13.00-19.30/İzmir/15.15/Trabzon/17.00) 4- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 17. hafta, Adana ASKİ-Mersin Büyükşehir Belediyespor maçıyla sona erecek. (Adana/13.00) 5- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 18. hafta, Halkbank-Beşiktaş, Seramiksan-Nilüfer Belediyespor, Fenerbahçe-İlbank, Kameroğlu Beylizdüzü Voleybol İhtisas-Çanakkale Belediyespor, VakıfBank-Eczacıbaşı VitrA müsabakalarıyla tamamlanacak. (Ankara/Manisa/14.00/İstanbul/14.00-16.00-17.00) 6- Voleybolda Efeler Ligi'nin 17. haftası, Jeopark Kula Belediyespor-Halkbank, Arkas Spor-Beşiktaş müsabakalarıyla tamamlanacak.