GÜNDEM ÖZETİ / 4 Temmuz 2018

3- Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in kabrini ziyaret edecek, Bosna Hersek Savunma Bakanı Marina Pendes ile bir araya gelecek.

- FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin, eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 73 jandarma personeli ile terör örgütünün jandarma yapılanmasında sözde "abilik" yaptığı belirtilen 19 sivil olmak üzere 92 sanığın yargılanmasına İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

(İzmir/10.00)

- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 142 kişinin yargılandığı davaya Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 460 kişinin yargılanması, 4. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.

(Ankara/09.30)

- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 sanığın yargılandığı davaya Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin 86'sı tutuklu 222 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

(Sakarya/10.00)

SPOR

1- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon, İngiltere'nin başkenti Londra'da sürüyor.

(Londra)

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