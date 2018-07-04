GÜNDEM ÖZETİ / 4 Temmuz 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, TÜRSAB Genel Merkezi'ni ziyaret edecek, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Mezuniyet Törenine katılacak.
(İstanbul /14.00/17.00)
2- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Kudüs Parkı Açılış Töreni'ne iştirak edecek.
(Ankara/12.00)
3- Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in kabrini ziyaret edecek, Bosna Hersek Savunma Bakanı Marina Pendes ile bir araya gelecek.
Bosna Hersek Cumhurbaşkanı Bakir İzetbegoviç ile görüşecek Canikli, Bosna Hersek Türk Temsil Heyet Başkanlığını ziyaret edecek.
(Saraybosna)
EKONOMİ
1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Ankara Green Park Otel'deki TÜBA 53. Genel Kurulu'na katılacak.
(Ankara/10.00)
2- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Sudan Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Hatim Elsır Ali ile ikili görüşme gerçektirecek ve ülkeler arasında serbest ticaret anlaşması imzalanacak.
(Ankara/15.00)
3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2018 haziran ayı fiyat gelişmeleri raporunu yayınlayacak.
(Ankara/10.00)
4-Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haziran ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu açıklayacak.
(Ankara/14.30)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Avusturya'nın başkenti Viyana'ya yapacağı resmi ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen ve Başbakan Sebastian Kurz ile görüşecek.
(Viyana) (Fotoğraflı- Görüntülü)
2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.
(Halep/İdlib/Humus) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- FETÖ davaları
- FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin, eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 73 jandarma personeli ile terör örgütünün jandarma yapılanmasında sözde "abilik" yaptığı belirtilen 19 sivil olmak üzere 92 sanığın yargılanmasına İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.
(İstanbul/10.00)
- İzmir'deki "askeri casusluk" soruşturmasında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin sahte delil üreterek kumpas kurdukları iddiasına ilişkin 93 sanığın yargılandığı davanın duruşması sürecek.
(İzmir/10.00)
- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 142 kişinin yargılandığı davaya Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Ankara/09.30)
- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 460 kişinin yargılanması, 4. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.
(Ankara/09.30)
- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 sanığın yargılandığı davaya Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.
(Ankara/09.30)
- Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin 86'sı tutuklu 222 sanığın yargılanmasına devam edilecek.
(Sakarya/10.00)
SPOR
1- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon, İngiltere'nin başkenti Londra'da sürüyor.
(Londra)
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