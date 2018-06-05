GÜNDEM ÖZETİ / 5 Haziran 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TÜSİAD’ı ziyaret edecek, emek ve meslek örgütleri temsilcileriyle buluşacak ve CNN Türk Seçim Özel Programı'na katılacak. (İstanbul/13.00/15.00/21.00) 2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, AA Editör Masası'nın konuğu olacak. (Ankara/12.00) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Gümüşhane'de Valilik ile Belediyeyi ziyaret edecek, Kodlama ve Robotik Şenliği ile Gümüşhane Lisesi Temel Atma Töreni'ne katılacak. (Gümüşhane/14.45-16.30) 2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, ILO Genel Kurulunda konuşma yapacak. (Cenevre) 3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şişli'de muhtarlarla buluşacak, esnaf ziyareti ve seçim bürosu açılışı yapacak, sokak ve Bosna Sancak Kültür Yardımlaşma Derneği iftarlarına katılacak, taksicilerle bir araya gelecek. (İstanbul/11.00-23.30) 4- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "İstanbul Ordulular İftarı"na iştirak edecek. (İstanbul/20.40) 5- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, taşkın kontrol ve içmesuyu tesisleri, DSİ tesisleri toplu temel atma, açılış ve sertifika dağıtım törenlerine katılacak.

(Afyonkarahisar /11.00 -16.30) 6- AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Dünya Çevre Günü dolayısıyla Batı Park'ta düzenlenecek etkinliklere iştirak edecek. (Samsun/11.30) 7- CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim çalışmaları çerçevesinde Ankara'nın Sincan, Etimesgut, Yenimahalle, Keçiören ve Pursaklar ilçelerini ziyaret edecek, Aydın mitinginde konuşacak, Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenecek iftara katılacak. (Ankara/11.30-15.15/ Aydın /18.00/20.00) EKONOMİ 1- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Küçük Çamlıca Kulesi inşaatı, Nevşehir Yol Ayrımı Köprülü Kavşağı ve Çiftlik-Tepeköy Dağ Yolu inşaatında incelemelerde bulunacak, Niğde Valiliği ve esnaf ziyaretinin ardından iftar programına iştirak edecek. (İstanbul/10.30-Nevşehir/15.00-Niğde/15.30-19.30) 2- TÜİK, 2016 yılı istatistiklerle çevre verilerini açıklayacak. (Ankara/10.00) DÜNYA-DİPLOMASİ 1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Humus) GÜNCEL 1- FETÖ davaları - Darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahında meydana gelen olaylara ilişkin 243 kişi hakkında açılan davanın görülmesine Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek. (Ankara/09.30) - Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayındaki eylemlere ilişkin davada, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 521 sanığın yargılanmasına 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek. (Ankara/09.30) - Darbe girişiminden önce açılan ve aralarında terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in de yer aldığı 75 sanığın yargılandığı Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) çatı davasının görülmesine Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek. (Ankara/09.30) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 52'si tutuklu, 12'si firari 87 sanığın yargılanmasına devam edilecek. (Kocaeli / 09.30) - Atatürk Havalimanı'nın işgal girişiminde bulunulması ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 159 sanığın yargılanmasına İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Alibey Spor Salonu'nda devam edilecek.