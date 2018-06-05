GÜNDEM ÖZETİ / 5 Haziran 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TÜSİAD’ı ziyaret edecek, emek ve meslek örgütleri temsilcileriyle buluşacak ve CNN Türk Seçim Özel Programı'na katılacak.
(İstanbul/13.00/15.00/21.00)
2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, AA Editör Masası'nın konuğu olacak.
(Ankara/12.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Gümüşhane'de Valilik ile Belediyeyi ziyaret edecek, Kodlama ve Robotik Şenliği ile Gümüşhane Lisesi Temel Atma Töreni'ne katılacak.
(Gümüşhane/14.45-16.30)
2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, ILO Genel Kurulunda konuşma yapacak.
(Cenevre)
3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şişli'de muhtarlarla buluşacak, esnaf ziyareti ve seçim bürosu açılışı yapacak, sokak ve Bosna Sancak Kültür Yardımlaşma Derneği iftarlarına katılacak, taksicilerle bir araya gelecek.
(İstanbul/11.00-23.30)
4- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "İstanbul Ordulular İftarı"na iştirak edecek.
(İstanbul/20.40)
5- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, taşkın kontrol ve içmesuyu tesisleri, DSİ tesisleri toplu temel atma, açılış ve sertifika dağıtım törenlerine katılacak.
(Afyonkarahisar /11.00 -16.30)
6- AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Dünya Çevre Günü dolayısıyla Batı Park'ta düzenlenecek etkinliklere iştirak edecek.
(Samsun/11.30)
7- CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim çalışmaları çerçevesinde Ankara'nın Sincan, Etimesgut, Yenimahalle, Keçiören ve Pursaklar ilçelerini ziyaret edecek, Aydın mitinginde konuşacak, Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenecek iftara katılacak.
(Ankara/11.30-15.15/ Aydın /18.00/20.00)
EKONOMİ
1- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Küçük Çamlıca Kulesi inşaatı, Nevşehir Yol Ayrımı Köprülü Kavşağı ve Çiftlik-Tepeköy Dağ Yolu inşaatında incelemelerde bulunacak, Niğde Valiliği ve esnaf ziyaretinin ardından iftar programına iştirak edecek.
(İstanbul/10.30-Nevşehir/15.00-Niğde/15.30-19.30)
2- TÜİK, 2016 yılı istatistiklerle çevre verilerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.
(Halep/İdlib/Humus)
GÜNCEL
1- FETÖ davaları
- Darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahında meydana gelen olaylara ilişkin 243 kişi hakkında açılan davanın görülmesine Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Ankara/09.30)
- Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayındaki eylemlere ilişkin davada, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 521 sanığın yargılanmasına 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Ankara/09.30)
- Darbe girişiminden önce açılan ve aralarında terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in de yer aldığı 75 sanığın yargılandığı Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) çatı davasının görülmesine Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Ankara/09.30)
- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 52'si tutuklu, 12'si firari 87 sanığın yargılanmasına devam edilecek.
(Kocaeli / 09.30)
- Atatürk Havalimanı'nın işgal girişiminde bulunulması ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 159 sanığın yargılanmasına İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Alibey Spor Salonu'nda devam edilecek.
(İstanbul/10.00)
- Darbe girişimi sırasında, aralarında Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da bulunduğu 34 kişinin şehit edildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin 143 sanığın yargılanmasına İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde devam edilecek.
(İstanbul/10.00)
SPOR
1- A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında CSKA Arena'da Rusya ile karşı karşıya gelecek.
(Moskova/19.00)
2- 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası Bağcılar Olimpik Spor Kompleksi'nde sürüyor.
(İstanbul/10.30)
4- A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'ın ev sahipliği yaptığı FIVB Uluslar Ligi'nin dördüncü haftası ilk maçında Japonya ile karşılaşacak.
(Nakhon Ratchasima/11.05)
5- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ilk maçında Fenerbahçe Doğuş ile TOFAŞ, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/21.00)
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