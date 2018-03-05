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GÜNDEM ÖZETİ / 5 Mart 2018

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2018 00:01 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde MYK toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/16.00)

2- Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin ilçesini işgal eden terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gelişmeler izleniyor.

(İdlib/Azez/Afrin)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Büro Memur-Sen tarafından düzenlenen "Merhamet ve Kadın" temalı program ve fotoğraf yarışması ödül törenine iştirak edecek.

(Ankara/10.00)

2- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Okuryazarlık Seferberliği" açılış programına katılacak.

(Ankara/14.00)

3- TBMM Anayasa Komisyonunda, seçim ittifakına ilişkin kanun teklifi görüşülecek.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ

1- TÜİK, şubat ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Yargıtay'ın 150'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla basın yayın kuruluşlarının Ankara temsilcileri ile bir araya gelecek.

(Ankara/10.00)

2- FETÖ davaları

- 15 Temmuz sonrasında görevlerinden ihraç edilen ve tutuklanan yüksek yargı üyelerinin yargılandığı davaya, Yargıtay 9. Ceza Dairesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- Akıncı Üssü darbe davasında 486 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- FETÖ’nün darbe girişimi sırasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 72 sanığın yargılandığı davaya Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- Sakarya'da, darbe girişimine ilişkin davada, örgütün "Hava Kuvvetleri imamı" firari Adil Öksüz'ün de aralarında bulunduğu 223 sanığın yargılanmasına 2. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

(Sakarya/09.00)

- Darbe girişimi sırasında, Samandıra Gişeleri'ndeki olaylara ilişkin 20'si tutuklu 26 sanığın yargılanmasına, Bakırköy Adliyesi Konferans Salonu'nda devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

- Darbe girişimi sırasında Selimiye'deki 1. Ordu Komutanlığında yaşananlar ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünün Üsküdar yerleşkesinin ele geçirilmeye çalışılmasına ilişkin 40’ı tutuklu 128 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 24. haftanın son maçında Trabzonspor ile Beşiktaş, Medical Park Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(Trabzon/20.00)

2- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 19. haftanın kapanış maçında TOFAŞ ile Sakarya Büyükşehir Belediyespor, TOFAŞ Spor Salonu'nda karşılaşacak.

(Bursa/19.00)

3- Voleybolda Efeler Ligi baraj etabı 1. devre üçüncü ve son gün maçlarında Beşiktaş-TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik, Jeopark Kula Belediyespor-İnegöl Belediyespor karşı karşıya gelecek.

(Afyonkarahisar/12.00/14.00)

4- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi 1. devre üçüncü ve son gün müsabakalarında Çanakkale Belediyespor-İlbank, Seramiksan-Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas karşılaşacak.

(Balıkesir/12.00/14.00)

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5 MART 2018 AA GÜNDEM ÖZETİ

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