GÜNDEM ÖZETİ / 5 Mart 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde MYK toplantısına başkanlık edecek.
(Ankara/16.00)
2- Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin ilçesini işgal eden terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gelişmeler izleniyor.
(İdlib/Azez/Afrin)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Büro Memur-Sen tarafından düzenlenen "Merhamet ve Kadın" temalı program ve fotoğraf yarışması ödül törenine iştirak edecek.
(Ankara/10.00)
2- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Okuryazarlık Seferberliği" açılış programına katılacak.
(Ankara/14.00)
3- TBMM Anayasa Komisyonunda, seçim ittifakına ilişkin kanun teklifi görüşülecek.
(TBMM/14.00)
EKONOMİ
1- TÜİK, şubat ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak.
(Ankara/10.00)
GÜNCEL
1- Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Yargıtay'ın 150'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla basın yayın kuruluşlarının Ankara temsilcileri ile bir araya gelecek.
(Ankara/10.00)
2- FETÖ davaları
- 15 Temmuz sonrasında görevlerinden ihraç edilen ve tutuklanan yüksek yargı üyelerinin yargılandığı davaya, Yargıtay 9. Ceza Dairesinde devam edilecek.
(Ankara/09.30)
- Akıncı Üssü darbe davasında 486 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda devam edilecek.
(Ankara/09.30)
- FETÖ’nün darbe girişimi sırasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 72 sanığın yargılandığı davaya Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Ankara/09.30)
- Sakarya'da, darbe girişimine ilişkin davada, örgütün "Hava Kuvvetleri imamı" firari Adil Öksüz'ün de aralarında bulunduğu 223 sanığın yargılanmasına 2. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.
(Sakarya/09.00)
- Darbe girişimi sırasında, Samandıra Gişeleri'ndeki olaylara ilişkin 20'si tutuklu 26 sanığın yargılanmasına, Bakırköy Adliyesi Konferans Salonu'nda devam edilecek.
(İstanbul/10.00)
- Darbe girişimi sırasında Selimiye'deki 1. Ordu Komutanlığında yaşananlar ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünün Üsküdar yerleşkesinin ele geçirilmeye çalışılmasına ilişkin 40’ı tutuklu 128 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edilecek.
(İstanbul/10.00)
SPOR
1- Spor Toto Süper Lig'de 24. haftanın son maçında Trabzonspor ile Beşiktaş, Medical Park Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
(Trabzon/20.00)
2- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 19. haftanın kapanış maçında TOFAŞ ile Sakarya Büyükşehir Belediyespor, TOFAŞ Spor Salonu'nda karşılaşacak.
(Bursa/19.00)
3- Voleybolda Efeler Ligi baraj etabı 1. devre üçüncü ve son gün maçlarında Beşiktaş-TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik, Jeopark Kula Belediyespor-İnegöl Belediyespor karşı karşıya gelecek.
(Afyonkarahisar/12.00/14.00)
4- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi 1. devre üçüncü ve son gün müsabakalarında Çanakkale Belediyespor-İlbank, Seramiksan-Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas karşılaşacak.
(Balıkesir/12.00/14.00)
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