GÜNDEM ÖZETİ / 5 Mart 2018

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Büro Memur-Sen tarafından düzenlenen "Merhamet ve Kadın" temalı program ve fotoğraf yarışması ödül törenine iştirak edecek.

(İstanbul/10.00)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 24. haftanın son maçında Trabzonspor ile Beşiktaş, Medical Park Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(Trabzon/20.00)

2- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 19. haftanın kapanış maçında TOFAŞ ile Sakarya Büyükşehir Belediyespor, TOFAŞ Spor Salonu'nda karşılaşacak.

(Bursa/19.00)

3- Voleybolda Efeler Ligi baraj etabı 1. devre üçüncü ve son gün maçlarında Beşiktaş-TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik, Jeopark Kula Belediyespor-İnegöl Belediyespor karşı karşıya gelecek.

(Afyonkarahisar/12.00/14.00)

4- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi 1. devre üçüncü ve son gün müsabakalarında Çanakkale Belediyespor-İlbank, Seramiksan-Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas karşılaşacak.

(Balıkesir/12.00/14.00)

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