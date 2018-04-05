GÜNDEM ÖZETİ / 5 Nisan 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve beraberindeki heyeti parti genel merkezinde kabul edecek. (Ankara/10.00) 2- Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gelişmeler izleniyor. (İdlib/Azez/Afrin) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Valiliği, partisinin il başkanlığını ve Tatvan Belediyesini ziyaret edecek. (Bitlis/10.30/15.00/16.30) 2- Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanı Katsunobu Kato ile bir araya gelecek. (Tokyo) 3- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Kilis İl 5. Gençlik Kolları Olağan Kongresi’ne katılacak. (Kilis/17.00)​ 4- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Birlik Vakfı Ankara Şubesince düzenlenecek "Şehir, Medeniyet ve Kentsel Dönüşüm" konulu konferansa katılacak. (Ankara/19.00) 5- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, 8. Uluslararası Afyonkarahisar Araştırmaları Sempozyumu ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı 2018 Yılı Aday Memur Eğitim Programı'na katılacak, çeşitli temaslarda bulunacak.

(Afyonkarahisar/10.00-14.30) 6- Sağlık Bakanı Dr. Ahmet Demircan, Ulusal Kanser Haftası dolayısıyla düzenlenen "Kanserde Güncel Konular" toplantısına katılacak. (Ankara/09.30) 7- CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, parti genel merkezinde basın toplantısı yapacak. (Ankara/13.30) 8- TBMM'den - TBMM Genel Kurulunda, bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin kanun tasarıları görüşülecek. - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunda, "Kırsal Alanda Kadının Güçlendirilmesi ve Kırsalda Kadın Girişimciliğinin Desteklenmesi" ile ilgili sunum yapacak. - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, TBMM Madde Bağımlılığını Araştırma Komisyonu toplantısına katılacak. - TBMM KİT Komisyonunda, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ile Karadeniz Bakır İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 2015 -2016 yılı hesapları ele alınacak. (TBMM/ 14.00/10.00/10.00/11.00/12.30) EKONOMİ 1 - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, İTÜ Altın Arı Takdim Töreni'ne katılacak. (İstanbul/11.00)

2- Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, Anadolu Ajansı Finans Masası'na konuk olacak. (İstanbul/10.00 ) 3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak. (Ankara/14.30) DÜNYA DİPLOMASİ 1- Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ve Avrupa Birliği Bakanı Nathalie Loiseau ile görüşecek ve ardından basın toplantısı düzenleyecek. (Paris) 2- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Bağlantısızlar Hareketi Ara Dönem Bakanlar Toplantısı'na katılacak, ikili görüşmeler gerçekleştirecek. (Bakü) GÜNCEL 1- FETÖ Davaları - FETÖ’nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 sanığın yargılandığı "çatı" davasının görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek. (Ankara/09.30) - Darbe girişiminde Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 158 sanığın yargılandığı davaya Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30) - FETÖ'nün darbe girişiminde Harp Akademileri Komutanlığındaki faaliyetler ve eylemlerle Akademi Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu'nun kaçırılarak cezaevine konulmasına ilişkin, aralarında 3 generalin de bulunduğu 116'sı tutuklu, 1'i firari 122 sanığın yargılanmasına Silivri'deki Alibey Salonu'nda devam edilecek. (İstanbul/10.00) - Darbe girişimine ilişkin "ana darbe" davasında, 14 tutuklu sanığın yargılanması, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Büyük Salonu'nda sürecek. (İstanbul/10.00) - FETÖ/PDY'nin yayın organı olduğu gerekçesiyle kayyuma devredildikten sonra kapatılan Zaman gazetesinin eski yönetici ve yazarlarından oluşan 17'si tutuklu 31 sanığın yargılanmasına, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde devam edilecek. (İstanbul/10.00) - FETÖ'nün darbe girişiminde Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 51'i tutuklu, 12'si firari 86 sanığın 5. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanmasına devam edilecek. (Kocaeli/09.00) - FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Valiliği abluka altına almaya çalışan, aralarında rütbeli askerlerin de bulunduğu 88'i tutuklu 332 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edilecek.

(Siirt / 09.30) - FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan dönemin 2. Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi Komutanı Tümgeneral Atilla Darendeli, 8. Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Deniz Kartepe ve 2. Birleştirilmiş Hava Hareket Merkezi Amiri Kurmay Albay Bülent Gürdoğan’ın yargılanmasına Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek. (Diyarbakır / 09.30) 2- Ankara Garı önünde 102 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla ilgili 36 sanığın yargılandığı davaya Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek. (Ankara/09.30) SPOR 1- Basketbol THY Avrupa Ligi'nde normal sezonun son haftasında Fenerbahçe Doğuş-Unicaja Malaga ve Baskonia-Anadolu Efes maçları yapılacak. (İstanbul/20.15/Vitoria/22.00) 2- Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi 6'lı play-off rövanşında VakıfBank-Volero ve Igor Gorgonzola-Galatasaray maçları yapılacak. (İstanbul/19.00/Novara/21.30) 3- Voleybol Efeler Ligi play-off turu 7-8'incilik maçında Fenerbahçe ile Afyon Belediyesi Yüntaş karşılaşacak.