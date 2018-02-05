GÜNDEM ÖZETİ / 5 Şubat 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vatikan'daki Apostol Sarayı'nda törenle karşılanacak.
- Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus ile baş başa görüşecek Erdoğan, ardından Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin'i kabul edecek.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa ile temasları sonrasında Roma'ya geçerek, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile baş başa görüşecek ve mevkidaşıyla heyetlerarası çalışma yemeğinde bir araya gelecek.
- Başbakanlık Sarayı'nda İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni'yi kabul edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından önde gelen İtalyan şirketlerinin yöneticileriyle yemekli toplantıda bir araya gelecek.
(Vatikan/Roma)
2- Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin ilçesini işgal eden terör örgütü PYD/PKK'ya yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(İdlib/Azez/Afrin)
3- Eğitimde ikinci yarıyıl başlıyor. Okul öncesi eğitim kurumları ile ilk ve ortaöğretimdeki, yaklaşık 18 milyon öğrenci ders başı yapacak.
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Muazzez Karaçay İlkokulu'nda Okul Sütü Programının açılış törenine katılacak.
(Ankara/09.30)
2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığınca düzenlenen, "Dış Ticaretin Geliştirilmesine Yönelik İstişare Toplantısı"nın açılış konuşmasını yapacak.
(Ankara/09.30)
EKONOMİ
1- TÜİK, ocak ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Bangladeş Sivil Havacılık ve Turizm Bakanı AKM Shahjahan Kamal ile görüşecek.
(Dakka)
2- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Suudi Arabistan'da din görevlileri ile Din İşleri Davet ve İrşat Bakanlığı yetkililerine konferans verecek. Erbaş, Riyad Türk Okulunu ziyaret edecek.
(Riyad)
GÜNCEL
1- FETÖ'nün darbe girişiminde Tuzla Orhanlı Gişeleri ve Mehmetçik Vakfı'nda meydana gelen olaylarda 6 kişinin şehit edilmesi ve 42 kişinin yaralanmasına ilişkin 184'ü tutuklu 187 sanığın yargılanmasına Silivri'de devam edilecek.
(İstanbul/10.00)
- FETÖ'nün darbe girişimi sonrasında görevlerinden ihraç edilen ve çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanan yüksek yargı üyelerinin yargılandığı davaya, Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nde devam edilecek.
(Ankara/09.00)
- Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin internet ortamında yayımlanmasıyla ilgili Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) elebaşı Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu 171 şüpheli hakkında açılan davanın görülmesine Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek.
(Ankara/09.00)
- Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında açılan davada, aralarında eski Kilimli İlçe Emniyet Müdürü Soner Durgun'un da bulunduğu 16'sı tutuklu 24 sanığın, Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yargılanmasına devam edilecek
(Zonguldak/10.00)
- Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, emniyetin mahrem imamları olduğu değerlendirilen 12'si tutuklu 14 sanığın, Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nce yargılanmasına devam edilecek
(Bolu/14.00)
- İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in bir numaralı sanık olduğu, 147'si tutuklu 280 kişinin yargılandığı davanın görülmesine devam edilecek
(İzmir/10.00)
- Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) finans kaynakları ve il yapılanmasına ilişkin 29'u tutuklu 68 sanığın yargılanmasına devam edilecek
(Denizli/09.30)
- FETÖ/PDY'nin Didim yapılanmasına ilişkin 44 sanıklı dava Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.
(Aydın/09.30)
SPOR
1- Spor Toto Süper Lig'de 20. haftanın son maçında Trabzonspor ile Göztepe, Medical Park'ta karşı karşıya gelecek.
(Trabzon/20.00)
2- Spor Toto 1. Lig'de 20. hafta, Altınordu-Balıkesirspor Baltok müsabakasıyla tamamlanacak.
(İzmir/18.00)
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