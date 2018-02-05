GÜNDEM ÖZETİ / 5 Şubat 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vatikan'daki Apostol Sarayı'nda törenle karşılanacak. - Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus ile baş başa görüşecek Erdoğan, ardından Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin'i kabul edecek. - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa ile temasları sonrasında Roma'ya geçerek, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile baş başa görüşecek ve mevkidaşıyla heyetlerarası çalışma yemeğinde bir araya gelecek. - Başbakanlık Sarayı'nda İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni'yi kabul edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından önde gelen İtalyan şirketlerinin yöneticileriyle yemekli toplantıda bir araya gelecek. (Vatikan/Roma)​ 2- Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin ilçesini işgal eden terör örgütü PYD/PKK'ya yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (İdlib/Azez/Afrin) 3- Eğitimde ikinci yarıyıl başlıyor. Okul öncesi eğitim kurumları ile ilk ve ortaöğretimdeki, yaklaşık 18 milyon öğrenci ders başı yapacak.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Muazzez Karaçay İlkokulu'nda Okul Sütü Programının açılış törenine katılacak. (Ankara/09.30) 2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığınca düzenlenen, "Dış Ticaretin Geliştirilmesine Yönelik İstişare Toplantısı"nın açılış konuşmasını yapacak. (Ankara/09.30) EKONOMİ 1- TÜİK, ocak ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. (Ankara/10.00) DÜNYA DİPLOMASİ 1- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Bangladeş Sivil Havacılık ve Turizm Bakanı AKM Shahjahan Kamal ile görüşecek. (Dakka) 2- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Suudi Arabistan'da din görevlileri ile Din İşleri Davet ve İrşat Bakanlığı yetkililerine konferans verecek. Erbaş, Riyad Türk Okulunu ziyaret edecek. (Riyad) GÜNCEL 1- FETÖ'nün darbe girişiminde Tuzla Orhanlı Gişeleri ve Mehmetçik Vakfı'nda meydana gelen olaylarda 6 kişinin şehit edilmesi ve 42 kişinin yaralanmasına ilişkin 184'ü tutuklu 187 sanığın yargılanmasına Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/10.00) - FETÖ'nün darbe girişimi sonrasında görevlerinden ihraç edilen ve çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanan yüksek yargı üyelerinin yargılandığı davaya, Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nde devam edilecek. (Ankara/09.00) - Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin internet ortamında yayımlanmasıyla ilgili Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) elebaşı Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu 171 şüpheli hakkında açılan davanın görülmesine Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek. (Ankara/09.00) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında açılan davada, aralarında eski Kilimli İlçe Emniyet Müdürü Soner Durgun'un da bulunduğu 16'sı tutuklu 24 sanığın, Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yargılanmasına devam edilecek (Zonguldak/10.00) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, emniyetin mahrem imamları olduğu değerlendirilen 12'si tutuklu 14 sanığın, Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nce yargılanmasına devam edilecek