GÜNDEM ÖZETİ / 5 Temmuz 2018

3- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Çeltik ilçesini ziyaret edecek, Yunak Öğretmenevi Temel Atma, 59. Uluslararası Akşehir Nasrettin Hoca Şenliği Göle Maya Atma ve 59. Uluslararası Akşehir Nasrettin Hoca Şenliği Resmi Açılış Töreni'ne katılacak.

2- Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Karadağ Savunma Bakanı Predrag Boşkoviç ile görüşecek, heyetler arası toplantıya başkanlık edecek, Boşkoviç ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

1- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde 1993'te teröristlerce katledilen 33 sivil için düzenlenecek anma törenine katılacak, Başbağlar Köyü'ndeki anıtı ve şehitliği ziyaret edecek.

- Darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlerle ilgili, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 sanığın yargılandığı dava, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

- FETÖ'nün, darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 460 kişinin yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek

1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

1- Basketbolda Avrupa kupaları kura çekimi.

- Erkeklerde ULEB Avrupa Kupası, kadınlarda ise FIBA Avrupa Ligi ve FIBA Avrupa Kupası'nda 2018-2019 sezonu grup kura çekimi İspanya'nın Barselona ve Almanya'nın Münih kentlerinde yapılacak.

(Barselona/15.15/Münih/12.00)

2- Türkiye Basketbol Federasyonu ile Türk Telekom Tivibu'nun televizyon platformundaki yeni iş birliğini duyurmak için Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Türk Telekom Üst Yöneticisi Paul Doany'nin katılımıyla Fairmont Quasar İstanbul Otel'de basın toplantısı düzenlenecek.

(İstanbul/11.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

