HABER

GÜNDEM ÖZETİ / 5 Temmuz 2018

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 00:04 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Başbakan Binali Yıldırım, Anadolu Ajansı Editör Masası Özel'e konuk olacak.

(Ankara/10.00)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek, Eylül Yağlıkara'nın ailesine taziye ziyaretinde bulunacak.

(Ankara/11.00/18.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde 1993'te teröristlerce katledilen 33 sivil için düzenlenecek anma törenine katılacak, Başbağlar Köyü'ndeki anıtı ve şehitliği ziyaret edecek.

(Erzincan/11.00-14.30)

2- Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Karadağ Savunma Bakanı Predrag Boşkoviç ile görüşecek, heyetler arası toplantıya başkanlık edecek, Boşkoviç ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Podgoritsa)

3- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Çeltik ilçesini ziyaret edecek, Yunak Öğretmenevi Temel Atma, 59. Uluslararası Akşehir Nasrettin Hoca Şenliği Göle Maya Atma ve 59. Uluslararası Akşehir Nasrettin Hoca Şenliği Resmi Açılış Töreni'ne katılacak.

(Konya/15.00-18.00)

5- MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.00)

EKONOMİ

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Humus)

GÜNCEL

1- FETÖ davaları

- FETÖ'nün, darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 460 kişinin yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek

(Ankara/09.30)

- Darbe girişiminde Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 142 kişinin yargılandığı dava, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sürecek.

(Ankara/09.30)

- Darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlerle ilgili, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 sanığın yargılandığı dava, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- Basketbolda Avrupa kupaları kura çekimi.

- Erkeklerde ULEB Avrupa Kupası, kadınlarda ise FIBA Avrupa Ligi ve FIBA Avrupa Kupası'nda 2018-2019 sezonu grup kura çekimi İspanya'nın Barselona ve Almanya'nın Münih kentlerinde yapılacak.

(Barselona/15.15/Münih/12.00)

2- Türkiye Basketbol Federasyonu ile Türk Telekom Tivibu'nun televizyon platformundaki yeni iş birliğini duyurmak için Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Türk Telekom Üst Yöneticisi Paul Doany'nin katılımıyla Fairmont Quasar İstanbul Otel'de basın toplantısı düzenlenecek.

(İstanbul/11.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

PARTNERİşte yazın yeni modası: Bikiniyi ters giymek!İşte yazın yeni modası: Bikiniyi ters giymek!
Sivriada açıklarında kaza! Tanker ile yük gemisi çarpıştıSivriada açıklarında kaza! Tanker ile yük gemisi çarpıştı
Doğu Akdeniz'de 4,6 şiddetinde deprem (Kandilli Son Depremler)Doğu Akdeniz'de 4,6 şiddetinde deprem (Kandilli Son Depremler)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gündem özeti

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: 2018 Kurbanlık fiyatları belli oldu!

Son dakika: 2018 Kurbanlık fiyatları belli oldu!

Sakarya’da fuhuş operasyonu! İkisi travesti olmak üzere çok sayıda hayat kadını...

Sakarya’da fuhuş operasyonu! İkisi travesti olmak üzere çok sayıda hayat kadını...

İYİ Parti'ye YSK'dan kötü haber!

İYİ Parti'ye YSK'dan kötü haber!

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde alay komutanına FETÖ gözaltısı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde alay komutanına FETÖ gözaltısı

Naz Mila'dan 'muzlu' paylaşım

Naz Mila'dan 'muzlu' paylaşım

YSK'nın açıkladığı 24 Haziran seçim sonuçlarında AK Parti sürprizi

YSK'nın açıkladığı 24 Haziran seçim sonuçlarında AK Parti sürprizi

İlginizi Çekebilir

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde alay komutanına FETÖ gözaltısı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde alay komutanına FETÖ gözaltısı

Arabada fuhuşun sonu kötü bitti

Arabada fuhuşun sonu kötü bitti

Son dakika! İzmir'deki kayıp Rüya bebek bulundu

Son dakika! İzmir'deki kayıp Rüya bebek bulundu

İstanbul'da iğrenç olay! 14 yaşındaki kızının telefonunu kontrol eden anne şoke oldu

İstanbul'da iğrenç olay! 14 yaşındaki kızının telefonunu kontrol eden anne şoke oldu

Son dakika! Yeni KHK yayımlandı: Bakanlar Kurulu'nun yetkileri Cumhurbaşkanı'na devredildi

Son dakika! Yeni KHK yayımlandı: Bakanlar Kurulu'nun yetkileri Cumhurbaşkanı'na devredildi

Diğer Haberler
Sivriada açıklarında kaza! Tanker ile yük gemisi çarpıştı

Sivriada açıklarında kaza! Tanker ile yük gemisi çarpıştı

Doğu Akdeniz'de 4,6 şiddetinde deprem (Kandilli Son Depremler)

Doğu Akdeniz'de 4,6 şiddetinde deprem (Kandilli Son Depremler)

TBMM'ye Lamborghini ile giden AK Parti'li Kenan Sofuoğlu'ndan aracına 'vergi ödemediği' iddialarına yanıt!

TBMM'ye Lamborghini ile giden AK Parti'li Kenan Sofuoğlu'ndan aracına 'vergi ödemediği' iddialarına yanıt!

Eren Erdem'den cezaevinden çok sert mesaj: İnsanlık suçu

Eren Erdem'den cezaevinden çok sert mesaj: İnsanlık suçu

FETÖ'den yargılanan Bursa eski Valisi Harput tahliye edildi

FETÖ'den yargılanan Bursa eski Valisi Harput tahliye edildi

Şanlıurfa'da sınırda bulup eve götürdükleri mühimmat patladı: Anne ve 2 çocuğu yaralı

Şanlıurfa'da sınırda bulup eve götürdükleri mühimmat patladı: Anne ve 2 çocuğu yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.