GÜNDEM ÖZETİ / 6 Haziran 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1 - TBMM Başkanı İsmail Kahraman, eski ve yeni TBMM üyeleri ile iftar programında bir araya gelecek. (TBMM/20.21) 2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Denizli'de STK temsilcileriyle toplantı yapacak, Bozkurt Esnaf Buluşması'na katılacak, Gebze'de STK temsilcileriyle bir araya gelecek. (Denizli/11.00/15.30/Kocaeli/18.30) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Şahinbey Belediyesi tarafından düzenlenen programda üniversiteye hazırlık öğrencileriyle bir araya gelecek, Yavuzeli ile Araban Belediyesini, partisinin ilçe başkanlıklarını ziyaret edecek, iş adamlarının katılacağı iftara iştirak edecek. (Gaziantep/12.00/14.00/16.00/19.53) 2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Santral Mahallesi'nde düzenlenecek "Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Töreni"ne katılacak. (Antalya/17.00) 3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kapalıçarşı'yı ziyaret edecek, Zeytinburnu 58. Bulvar'da esnafla bir araya gelecek, "Kadın Seçmenler Buluşması"na katılacak. Bakan Soylu, Zeytinburnu 1957 Spor Kulübü'nde Trabzonlu hemşehrileriyle buluşacak, Esenler Belediyesi'nin düzenlediği iftar programına katılacak, Merkezefendi'de vatandaşlara hitap edecek.

(İstanbul/11.00/14.00/15.00/17.00/20.40/23.30) 4- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Medya Derneği üyeleri, bazı medya kuruluşlarının temsilcileri, köşe yazarları ve gazetecilerle iftarda bir araya gelecek. (İstanbul/20.40) 5- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin "Sivas Bölge İstişare Toplantısı"na katılacak. (Sivas/16.00) EKONOMİ 1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, UMREK, CRIRSCO üyeliği tanıtım toplantısına iştirak edecek. (İstanbul/11.00) DÜNYA-DİPLOMASİ 1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor. (Halep/İdlib/Humus) GÜNCEL 1- FETÖ davaları - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 52'si tutuklu, 12'si firari 87 sanığın yargılanmasına devam edilecek. (Kocaeli / 09.30) - FETÖ'nün darbe girişiminde, Atatürk Havalimanı'nın işgal girişiminde bulunulması ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 159 sanığın yargılanması, İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Alibey Spor Salonu'nda sürecek.

(İstanbul/10.00) - Darbe girişimi sırasında, aralarında Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da bulunduğu 34 kişinin şehit edildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin 143 sanığın yargılanmasına İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde devam edilecek. (İstanbul/10.00) - Darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahında meydana gelen olaylara ilişkin 243 kişi hakkında açılan davanın görülmesine Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek. (Ankara/09.30) - 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayındaki eylemlere ilişkin davada, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 521 sanığın yargılanmasına 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek. (Ankara/09.30) - Darbe girişiminden önce açılan ve aralarında terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in de yer aldığı 7'si tutuklu 75 sanığın yargılandığı Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması çatı davasının görülmesine Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.